La Selección Colombia y las visitas que conmovieron a James Rodríguez, Luis Díaz y compañía

James Rodríguez, Luis Díaz y el resto del plantel de la Selección Colombia recibieron en las últimas horas unas visitas que los recargaron de una energía única, de cara al siguiente reto que tendrá la 'amarilla' en el Mundial 2026, este martes 23 de junio, frente a la República Democrática del Congo.

Luego de una nueva sesión de entrenamiento en la ciudad de Guadalajara, los jugadores del combinado de nuestro país fueron sorprendidos con la llegada de sus seres más queridos. Esposas, hijos, y padres hicieron presencia en la grama donde cada uno de los integrantes de Colombia terminaban con sus labores.

Abrazos, besos, buenos deseos y mucha alegría se sintió en el ambiente de la 'tricolor'. Si duda que los jugadores sintieron ese apoyo incondicional, el que nunca les falta, el de sus familias.

Estos bellos momentos con sus seres queridos quedaron captados en un emotivo videoclip, que se encargó de compartir en sus distintas plataformas digitales la Selección Colombia. En el mismo se denotó ese amor y unión que hay en la interna de la escuadra. La celebración fue en conmemoración por el día del padre.



"Feliz día del padre, te amamos", "el mejor papá del mundo", fueron los mensajes que más se escucharon en el video. La esposa de Luis Díaz, Geraldine Ponce y sus hijas, le dejaron unas palabras de aliento al guajiro. Igualmente, Carol Osorio, esposa de Jefferson Lerma, apareció en el corto junto a los hijos del volante dejándole felicitaciones. Además, de las parejas de Jhon Arias, Daniel Muñoz, Juan Fernando Quintero, David Ospina, entre otros.

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Fue una jornada para recargar baterías, de mucho amor y aliento para los jugadores de la Selección Colombia, que sin duda, lo dejarán todo en la cancha para este compromiso frente a RD Congo por la segunda fecha del grupo K del Mundial 2026.

¿A qué hora es Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026?

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Dicho encuentro se jugará este martes 23 de junio en horario de las 9:00 de la noche, en nuestro país, y como es habitual, lo podrá ver EN VIVO por TV en Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

En la primera fecha, la Selección Colombia se impuso 3-1 a Uzbekistán con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz.