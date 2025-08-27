La imagen de Falcao García que enloqueció a hinchas de Millonarios; pasó en Estados Unidos

A pesar de haber cerrado su ciclo con Millonarios, Radamel Falcao García continúa siendo uno de los futbolistas más queridos y admirados por la hinchada ‘embajadora’. El máximo goleador en la historia de la Selección Colombia sigue despertando pasiones en el fútbol nacional, y mientras define su futuro profesional, disfruta de unas merecidas vacaciones en compañía de su familia.

Los primeros pasos de Falcao en el mundo del fútbol estuvieron ligados a Venezuela, país en el que vivió durante la infancia debido a la carrera de su padre, Radamel García, quien defendió los colores de equipos como Deportivo Táchira, Mineros de Guayana, Monagas y El Vigía. Allí, el pequeño ‘Tigre’ empezó a demostrar su talento con el balón, aunque también se interesó por el béisbol, deporte de gran tradición en suelo venezolano.

Durante sus vacaciones más recientes, Falcao volvió a relacionarse con esa pasión. A través de sus redes sociales compartió imágenes en el estadio de los Marlins de la Florida, equipo en el que brilló el colombiano Edgar Rentería, campeón de la Serie Mundial en 1997. Lo más especial de la jornada fue el intercambio de camisetas: el delantero samario recibió una de los Marlins con su nombre y el histórico número ‘9’, y a cambio entregó la camiseta de Millonarios. Este gesto generó una ola de comentarios y emociones entre los hinchas azules, quienes lo siguen considerando un referente inigualable.

Falcao emocionó a los hinchas de Millonarios

El simple hecho de vestir la camiseta azul fue un motivo de orgullo para miles de aficionados que veían en Falcao un sueño hecho realidad. Su presencia en Bogotá revolucionó el fútbol colombiano, no solo por su calidad, sino también por el carisma y la humildad que siempre lo han caracterizado. Cada partido en el que apareció, sin importar el resultado, se convirtió en una fiesta para los seguidores del club capitalino.

Te amamos mucho Falcao Ⓜ️⚪️ pic.twitter.com/XPFvoAcsvQ — Millonarios De Colombia (@MillosDColombia) August 27, 2025

Falcao llevándole la camiseta de Millonarios con su nombre a los Miami Marlins, basta, estoy destruido. pic.twitter.com/iredyAHFQl — Jhon SML (@CDLM1312) August 27, 2025

Falcao podría ir tranquilamente cambiando camisetas del Atlético, Porto, Mónaco, pero lleva la de Millos, te amo y te extraño Radamel https://t.co/sIvGwzFLw0 — Dylan (@SoyDylanCetina) August 27, 2025

¿Cómo le fue a Falcao en Millonarios?

Tras una carrera extensa y llena de gloria en Europa, donde brilló en equipos como Porto, Atlético de Madrid y Mónaco, Falcao García regresó a Colombia para cumplir su sueño de niño: defender los colores de Millonarios. En total disputó 29 partidos oficiales con el club, sumando 1.556 minutos de juego y anotando 11 goles. Estas cifras, más allá de lo estadístico, confirmaron que su instinto goleador permanecía intacto.