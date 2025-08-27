Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La imagen de Falcao García que enloqueció a hinchas de Millonarios; pasó en Estados Unidos

La imagen de Falcao García que enloqueció a hinchas de Millonarios; pasó en Estados Unidos

El delantero colombiano fue sensación en el país norteamericano, donde protagonizó un gran gesto que no pasó desapercibido para los hinchas de Millonarios.

Falcao García, delantero y capitán de Millonarios, en un partido de la Liga BetPlay I-2025
Falcao García, delantero y capitán de Millonarios, en un partido de la Liga BetPlay I-2025
Archivo de Colprensa
Por: Javier García
|
Actualizado: agosto 27, 2025 06:45 a. m.