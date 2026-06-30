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Gol Caracol  / El palo le negó el gol a Mbappé; vea la jugada en Francia vs. Suecia, por el Mundial 2026

El palo le negó el gol a Mbappé; vea la jugada en Francia vs. Suecia, por el Mundial 2026

El jugador del Real Madrid volvió a tener una increíble oportunidad en el área, pero esta vez el travesaño le ahogó su grito de gol frente a Suecia. vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de jun, 2026
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Kylian Mbappé con Francia
Kylian Mbappé con Francia
AFP

El primer tiempo entre Francia y Suecia ha tenido muchas posibilidades de gol para los dirigidos por Deschamps, pero la falta de definición les ha costado en el último tercio del campo.

Una de las más claras ocurrió al minuto 31' de partido, luego que Francia creara una jugada por sector derecho y Rabiot dentro del área le asistirá a Kylian, que con pierna derecha cerca del arco desperdició una jugada clara, que segundos después se lamentó con un gran grito al cielo, que pudo haber sido el primer tanto en este juego de 16vos de final.

Vea la jugada acá:

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