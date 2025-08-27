Publicidad

El trofeo del Mundial Sub-20 ya está en Chile y comenzará su recorrido por las sedes

El trofeo del Mundial Sub-20 ya está en Chile y comenzará su recorrido por las sedes

La Selección Colombia Sub-20 participará en el certamen orbital de la categoría, que se llevará a cabo en suelo austral, donde enfrentará en la fase de grupos a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

Por: EFE
|
Actualizado: agosto 27, 2025 02:59 p. m.