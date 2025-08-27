El trofeo del Mundial Sub-20 ya está en Chile y comenzará su recorrido por las sedes

La FIFA presentó este miércoles en el Estadio Nacional el trofeo del Mundial Sub-20, que a un mes del inicio del torneo comenzará un recorrido por las cuatro ciudades sede con el objeto de movilizar a un público entusiasta en la compra de entradas en la capital, pero más reticente en las tres provincias: Valparaíso, Rancagua y Talca.

El trofeo, de 5 kg de peso y 48 cm de altura, está hecho de cobre, aleaciones de cobre, acrílico, plata, acero inoxidable y una placa de oro.

Creado en el 2011 con el fin de complementar la familia de trofeos FIFA, tiene un diseño similar al de la Copa Mundo de selecciones absolutas -reflejado en los dos soportes verticales curvados que sostienen un globo terráqueo con la forma de un balón de fútbol- pero con una apariencia más dinámica y fluida, en alusión a la juventud de los sub-20.

El evento de este miércoles contó con la presencia de la mascota del torneo: Vito, la Vizcacha, un roedor andino que simboliza la resiliencia y el espíritu de la naturaleza de Chile.

Como embajador oficial, Vito estará presente en la gira que hará el trofeo por las cuatro sedes oficiales: Santiago, Rancagua, Valparaíso y Talca.

Con la capital Santiago de Chile como eje, el Estadio El Teniente de Rancagua es la sede más próxima, seguida de Valparaíso, con su Estadio Elías Figueroa Brander y, por último, el Estadio Bicentenario Fiscal de Talca.

El Estadio Sausalito de Viña del Mar fue retirado en última instancia por no cumplir con los requisitos establecidos por la FIFA para albergar el campeonato.

La Copa Mundial sub-20 Chile 2025 comenzará el próximo 27 de septiembre en el Estadio Nacional con los dos primeros encuentros del grupo A: Japón-Egipto y Chile-Nueva Zelanda.

La final se jugará el 19 de octubre en Santiago.

Uruguay, última campeona en 2023, no logró clasificarse para esta cita mundialista que tiene a Argentina como selección más laureada con seis galardones, seguida de cerca por Brasil, con cinco.