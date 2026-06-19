Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Empresario colombiano, dueño de equipo de fútbol en el exterior, en líos con justicia de EE.UU.

Empresario colombiano, dueño de equipo de fútbol en el exterior, en líos con justicia de EE.UU.

En las últimas horas trascendió una noticia que ya hace eco en nuestro país, como quiera que se presentó un operativo y una posterior captura por parte de las autoridades.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de jun, 2026
Comparta en:
Presidente de Municipal Liberia fue detenido por la DEA.
Presidente de Municipal Liberia fue detenido por la DEA.
Foto: AFP.

Las autoridades de Costa Rica detuvieron este miércoles al empresario y presidente del club Liberia de la primera división del fútbol de Costa Rica, Wilder Eusse Osorio, colombiano naturalizado costarricense, quien es requerido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico.

El Ministerio Público (Fiscalía) costarricense informó que Eusse, alias El Soldado y El Tío, fue detenido en San José luego de que se recibiera una solicitud de extradición, ya que está acusado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, por el delito de narcotráfico.

"La acusación le atribuye dos delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, con la intención de introducirla ilegalmente en territorio estadounidense. Como parte de ese proceso, el 10 de junio de 2026 dicho tribunal emitió una orden de arresto en su contra", detalló el Ministerio Público.

Jhon Viáfara, exjugador colombiano, que estuvo preso en Estados Unidos.
Gol Caracol

Así fue el día a día de Jhon Viáfara en varias cárceles de Estados Unidos; "pasaron cosas feas"

Jhon Viáfara
Fútbol Colombiano

Conmovedora foto de Jhon Viáfara, luego de salir de la cárcel en Estados Unidos

El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, explicó que a Eusse se le imputan delitos de narcotráfico internacional de cocaína desde Ecuador y Colombia hacia Estados Unidos por medio de transporte marítimos, terrestres y aéreos.

Por su parte, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) explicó que Eusse es el presidente del club de fútbol Liberia y que además posee varias estaciones de servicio de venta de combustibles, y que los detalles de la investigación del caso, en el que participa la agencia antidrogas estadounidense DEA, no se pueden divulgar en profundidad.

Publicidad

Eusse, quien presidía el club de fútbol asentado en la provincia de Guanacaste (oeste) desde el 2020, permanecerá detenido mientras avanza su proceso de extradición.

En mayo de 2025 entró en vigencia en Costa Rica una reforma constitucional que permite la extradición de nacionales, pero únicamente por delitos de narcotráfico y terrorismo.

Publicidad

Desde la entrada en vigencia de esta reforma, Costa Rica ha extraditado a tres presuntos narcotraficantes: el exministro de Seguridad, exmagistrado y exdirector de Inteligencia Celso Gamboa, y su supuesto socio Edwin López, alias Pecho de rata, ambos a Estados Unidos; y a José Johnny Angulo, alias John Cadenas, quien fue entregado a las autoridades de Italia.

Diego Maradona, exjugador argentino, que falleció en noviembre de 2020
Gol Caracol

Cruda revelación sobre la muerte de Diego Maradona; "hubo un plan por intereses económicos"

Además, hay alrededor de una veintena de detenidos costarricenses y naturalizados a la espera de que se tramite su extradición por narcotráfico, principalmente a Estados Unidos.

En Costa Rica, país que no tiene Ejército desde 1948 y ubicado en un sitio estratégico de las rutas de la droga, el narcotráfico se ha convertido en el principal problema de seguridad.

Según las autoridades, el país se ha convertido en una especie de centro logístico donde grupos narcotraficantes reciben y almacenan cargamentos de droga provenientes de Suramérica, para luego reenviarlos a Estados Unidos y Europa, principalmente en contenedores.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Publicidad

Publicidad

Publicidad