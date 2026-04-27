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Gol Caracol  / En Atlético de Madrid se quitan presión; "Arsenal no ha perdido, es entendible que sean favoritos"

En Atlético de Madrid se quitan presión; "Arsenal no ha perdido, es entendible que sean favoritos"

Los 'colchoneros' reciben este miércoles a los 'gunners' en la ida de las semifinales de la Champions League y una de sus figuras dejó curiosas declaraciones en la previa.

Por: EFE
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Atlético de Madrid avanzó a los octavos de final de la Champions League.
Atlético de Madrid avanzó a los octavos de final de la Champions League.
AFP

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