Chelsea y la jugosa suma de dinero que pondría por Vinícius Júnior; sería una cifra récord

Vinícius Junior es objeto de interés por parte del Chelsea. De acuerdo con la prensa inglesa, el brasileño podría poner rumbo a la Premier League de la mano del cuadro azul de Londres a cambio de una cifra exorbitante, que lo convertiría en el traspaso más caro de la historia de ese país.

Según el diario 'The Guardian', el equipo británico ofertaría 135 millones de libras esterlinas por el extremo. "No contento con nombrar un nuevo entrenador en los próximos días, el Chelsea planea un traspaso masivo de 135 millones de libras por Vinícius Júnior, del Real Madrid. El brasileño no está muy contento en la capital española, según todos los indicios, y aún no ha acordado una extensión de su contrato, que se extiende hasta junio de 2027. Esta situación sin importancia podría abrir la posibilidad de una venta, para evitar perder al extremo a cambio de nada en 18 meses", fue lo que publicó el diario este lunes.

Ese dinero, equivalente a 160 millones de euros, buscaría convencer al cuadro 'merengue' de vender al delantero, aprovechando que aún no ha renovado su vínculo con el club que finaliza al término de la próxima temporada. 'Vini' vive un momento muy flojo con el equipo blanco, siendo silbado en los últimos juegos del club, por lo que su relación con la hinchada se está viendo seriamente afectada y se rumorea que podría ser otra de las razones del brasileño para decirle adiós a la capital española.

El nacido en Rio de Janeiro acumula 15 encuentros sin celebrar un gol con la camiseta del Real Madrid, logrando su peor racha en los últimos cinco años, con apenas 13 tantos en 2025. Su nivel ha estado muy lejos del que lo llevó a ser el principal candidato al Balón de Oro de 2024, trofeo que no consiguió y que desde ese momento supuso un bajón considerable en su rendimiento. Desde la llegada de Xabi Alonso al banquillo 'merengue', la situación del atacante no ha hecho más que empeorar, teniendo algunos desacuerdos con sus decisiones, como en el clásico frente al Barcelona donde se retiró del campo visiblemente enfadado y gritando cosas al aire.



Vinícius Junior, delantero del Real Madrid Foto: AFP

El estatus contractual del canterano del Flamengo recuerda mucho al de Cristiano Ronaldo antes de su salida del conjunto ibérico. CR7 tuvo problemas con la dirigencia en julio de 2018 e inmediatamente decidieron venderlo por 117 millones de euros, aún cuando le quedaban varios años de contrato, así que los desacuerdos con el 'carioca' para sellar su renovación prenden las alarmas sobre una posible salida del equipo, más todavía con la oferta mareante de los 'blues'.