JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Chelsea y la jugosa suma de dinero que pondría por Vinícius Júnior; sería una cifra récord

Chelsea y la jugosa suma de dinero que pondría por Vinícius Júnior; sería una cifra récord

El astro brasileño del Real Madrid contaría con su primer pretendiente serio que buscaría contratarlo. ¡Sería el fichaje más caro de la historia de la Premier League!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 6 de ene, 2026
Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid
Vinícius Júnior, delantero del Real Madrid
Foto: AFP

