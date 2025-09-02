Equipo colombiano fue la sensación en torneo de promesas del fútbol; ¿cómo quedó con Barcelona?

Los jugadores del Internacional de Palmira de la categoría sub 15 volvieron al país, tras mostrar un aceptable desempeño en el torneo Leyendas del Futuro que se realizó en Barcelona. El equipo colombiano, que llegó al torneo luego de lograr el título del torneo Esperanzas, organizado por Novo Fútbol, en nuestro país, tuvo un excelente rendimiento, que lo hizo ser catalogado como la revelación del torneo.

El conjunto vallecaucano se enfrentó en la fase de grupos con Barcelona, Djurgarden, de Suecia; y la JFA Academy, de Japón. El primer partido no pudo ser mejor, lograron vencer 3-1 a los suecos con una estupenda anotación de Christopher Moreno.

En segundo turno, frente al equipo 'catalán' cayeron derrotados por 3-1, aunque lograron empatar el juego en un momento con gol de Juan Manuel Jaramillo y por poco no se fueron arriba del marcador, demostrando así que el elenco colombiano tiene nivel para enfrentar a los mejores equipos del mundo. Ya en el último juego de la fase, obtuvieron un valioso empate 2-2 ante la JFA Academy, con un gol en las postrimerías del encuentro de John Maturana, consiguiendo con ese punto clasificar a los cuartos de final.

En cuartos, el Inter de Palmira se midió contra el Espanyol, otro equipo 'ibérico' de gran nivel, terminando con un empate sin goles, que se fue a la definición desde el punto penal para decidir quién continuaba a la siguiente ronda.

Sin embargo, en la tanda, el equipo colombiano lamentablemente cayo derrotado. No obstante, el Inter siguió compitiendo, ya en la Copa Consolación, donde goleó en las semifinales 3-0 a UE Vic y luego en la gran final demostró nuevamente que no fue solo a visitar territorio español, sino que se contó con ambición, logrando gritar campeón en la definición desde los doce pasos contra el Badalona, después de empatar 1-1 en los noventa minutos.

En general, el equipo vallecaucano afrontó seis partidos con un saldo de dos victorias, tres empates y tan solo una derrota contra el Barcelona. Por lo cual, el Internacional de Palmira fue reconocido como una de las sorpresas del torneo por su entrega y su calidad futbolística.

Jugador de Inter de Palmira junto a jugador de Barcelona Foto: Oficina de prensa Internacional de Palmira

Además, el campeonato le sirvió a los jugadores colombianos para demostrar todo su talento. Unas de las figuras de la copa fueron Juan Manuel Jaramillo, el capitán del equipo Óscar Congo, Christopher Montoya, John Maturana y John Rivas. Una experiencia valiosa para el talento del equipo de la B de nuestro país.