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Gol Caracol  / Cercanos a Haaland y Manchester City desmienten promesa a candidato a presidencia de Real Madrid

Cercanos a Haaland y Manchester City desmienten promesa a candidato a presidencia de Real Madrid

Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, prometió el fichaje de Erling Haaland al Real Madrid en caso de ganar las elecciones, sin embargo, tanto el Manchester City como el entorno del noruego se pronunciaron.

Por: EFE
Actualizado: 4 de jun, 2026
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Erling Haaland Manchester City
Erling Haaland celebra su triplete contra Liverpool - Foto:
AFP

El Manchester City inglés desmintió este jueves al empresario Enrique Riquelme al definir como "falso" que el candidato a la presidencia del Real Madrid tenga fichado al noruego Erling Haaland, estrella del conjunto mancuniano, si gana las elecciones el próximo domingo.

"Las historias que han surgido de España sobre el futuro de Erling Haaland son falsas. No hay posibilidad de que esto suceda y no hay ninguna cláusula contractual que lo permita. Estamos considerando acciones legales por el uso de nuestra imagen de jugador en este contexto", expresó la entidad en un comunicado.

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A la par, el entorno del jugador también se pronunció y hasta en tono de burla. Un misiva firmada por Alfie Haaland, su padre, y Rafaela Pimienta, representante, recalcó que "Todo muy entretenido pero nada es cierto. Deseamos lo mejor a los dos candidatos en las elecciones al Real Madrid".

Erling Haaland, delantero noruego de Manchester City, celebra su doblete contra Crystal Palace
Erling Haaland, delantero noruego de Manchester City, celebra su doblete contra Crystal Palace
AFP

El candidato a la presidencia del Real Madrid anunció este miércoles en el programa 'El Hormiguero' que, en el caso de que fuese presidente de la entidad, el delantero noruego iba a ser jugador del conjunto merengue, al igual que su compañero Rodrigo Hernández, jugador con el que, afirmó, está en negociaciones.

En caso de no cumplir con sus promesas, Riquelme recalcó que se compromete ante notario a pagar el 100 % de la cuota de los socios.

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"He firmado una garantía notarial personal mía; si lo incumplo pagaré el 100 % de toda la cuota de los 100.000 socios del Madrid", expresó en el citado programa.

Haaland, que se encuentra concentrado con Noruega para disputar el Mundial 2026, ha marcado 38 goles en 52 partidos esta temporada, siendo el máximo goleador de la Premier League por tercera vez en cuatro años.

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En enero de 2025, el delantero firmó la renovación con los 'Sky Blues' hasta 2034, aunque medios británicos y españoles remarcan que tiene una clausula liberatoria por el Real Madrid.

Riquelme compite en las elecciones a la presidencia del Real Madrid con el actual mandatario, Florentino Pérez, quien aspira a ser reelegido para otro período al frente de la entidad, después de los ya vividos entre 2000 y 2006 y desde 2009 hasta la actualidad.

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