Mundial Sub-20: ¿quién lo ha ganado más veces? Varios países campeones ya no existen

Una nueva edición del Mundial Sub-20 se efectuará a partir del próximo sábado 27 de septiembre con la participación de 24 equipos, entre los que se encuentra la Selección Colombia, divididos en 6 cuadrangulares.

La Copa del Mundo de Chile 2025 reunirá a lo mejor del fútbol juvenil internacional si se tiene en cuenta que todas las potencias estarán presentes y que los representantes de Europa seguramente querrán disminuir la supremacía suramericana que hay en este certamen.

En total, los representantes de Conmebol acumulan 12 títulos: 6 con Argentina, 5 con Brasil (siendo estos 2 elencos los que más veces se han impuesto) y uno con Uruguay, actual campeón.

A su vez, las escuadras de Europa cuentan con 10 coronas conseguidas con 9 selecciones diferentes, pues Portugal es el único que ha logrado imponerse en 2 oportunidades. Entre tanto, África cuenta con una conquista.



¿Cuántos Mundiales Sub-20 se ha disputado y quién ha ganado más?

La Copa del Mundo juvenil se estrenó en Túnez 1977, se juega cada 2 años y la de Chile 2025 será la versión número 24.

El cuadro de campeones tiene a Argentina, Brasil y Portugal como los únicos que han repetido título al contar con 6,5 y 2 coronaciones, respectivamente.

Entre tanto, varios países que ya no existen o que cambiaron su denominación, todos de Europa, aparecen en el cuadro de campeones, como la Unión Soviética, que fue el primer campeón; Yugoslavia, que se impuso en Chile 1987; y Alemania Federal, en Australia 1981.

A su vez, equipos de países nuevos, desprendidos de antiguos Estados, también se han logrado quedar con el máximo trofeo, como Serbia (exintegrante de Yugoslavia), en el campeonato de Nueva Zelanda 2025; y Ucrania (exmiembro de la URSS), en Polonia 2017.

Mundial Sub-20: títulos por país:

⦁ Argentina: 6 títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007)

⦁ Brasil: 5 títulos (1983, 1985, 1993, 2003, 2011)

⦁ Portugal: 2 títulos (1989, 1991)

⦁ Serbia: un título (2015)

⦁ Yugoslavia: un título (1987)

⦁ Uruguay: un título (2023)

⦁ Ghana: un título (2009)

⦁ España: un título (1999)

⦁ Unión Soviética: un título (1977)

⦁ Alemania Federal: un título (1981)

⦁ Inglaterra: un título (2017)

⦁ Francia: un título (2013)

⦁ Ucrania: un título (2019)

Títulos por continente:

⦁ Suramérica: 12 títulos con 3 selecciones

⦁ Europa: 10 títulos con 9 selecciones

⦁ África: un título con un país

Para 2025, la Selección Colombia asiste como cabeza del grupo F, en el que están Arabia Saudita, Noruega y Nigeria, y tiene como meta igualar o superar el tercer lugar conseguido en el torneo de Emiratos Árabes Unidos de 2003.