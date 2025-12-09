Escándalo en el fútbol argentino; allanan la sede de la AFA y de 18 clubes simultáneamente

"El escándalo de Sur Finanzas: allanamientos simultáneos en sedes de la AFA y 18 clubes de fútbol Son 33 allanamientos en sedes de Racing, San Lorenzo, Barracas Central, el predio de la AFA en Ezeiza y en oficinas de la Superliga Profesional". Ese es el titular con el que el diario 'Clarín' registró hace pocos minutos una redada de la justicia, en contra de equipos del balompié argentino y también de la AFA; en una noticia que detonó como bomba entre los aficionados y de la misma manera entre los medios.

Según los primeros reportes y cotejando con fuentes judiciales, se están revisando documentos y rastreando pistas, además de que se tiene la orden de allanar dineros y vehículos.

Las investigaciones hacen parte de un tema relacionado con presunto lavado de dinero, con los ojos puestos sobre Ariel Vallejo, de Sur Finanzas, quien es muy cercano a Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y un personaje con reconocimiento nacional e internacional.

Claudio 'chiqui' Tapia, presidente de la AFA Foto: AFP

Aparte de la AFA, las pesquisas también se han realizado en clubes de diferentes categorías en Argentina como en los casos de Argentinos Juniors, Armenio, Acassuso, Banfield, Barracas Central, Brown de Adrogué, Defensores de Glew, Excursionistas, Independiente, Los Andes, Platense, San Lorenzo, Temperley, Victoriano Arenas, Deportivo Morón, Dock Sud, Racing Club.



En el mencionado diario también complementaron la información y apuntaron que "las fuentes consultadas señalaron que no hay órdenes de detención, sino la búsqueda de elementos para la investigación judicial".

Por su parte, el diario 'La Nación' indicó que "en el expediente se investiga una maniobra de lavado de dinero que involucraría a la financiera, la AFA y más de una decena de clubes que tendrían un vínculo comercial con Sur Finanzas, uno de los sponsors principales de la entidad que representa a los clubes de fútbol del país".

Hasta ahora no se han presentado pronunciamientos de directivos de clubes en cuestión, ni tampoco de parte de 'Chiqui' Tapia, no comunicaciones oficiales de la AFA. Se espera al finalizar los allanamientos se tengan mayores detalles, además de las revelaciones que hasta ahora han entregando en la prensa.