Escándalo en el fútbol español; arquero de Zaragoza le pegó un puñetazo a jugador de Huesca

El argentino Esteban Andrada, arquero del Zaragoza, dio este domingo un puñetazo en el rostro al capitán del Huesca, Jorge Pulido, nada más ser expulsado en el tiempo añadido del partido entre ambos equipos en la jornada 37 de LaLiga Hypermotion o Segunda División española.

Con 1-0 en el marcador y en el minuto 98, Andrada fue expulsado por empujar a Pulido. Nada más ver la tarjeta roja, el argentino perdió el control y busco al capitán del Huesca para propinarle un puñetazo en la cara.

Esteban Andrada, arquero del Monterrey. AFP

Así fue la agresión de Esteban Andrada a Jorge Pulido, en Huesca vs. Real Zaragoza

Puñetazo de Esteban Andrada a Jorge Pulido tras ser expulsado en el Huesca - Real Zaragoza pic.twitter.com/vjNQcCfb0q — Lorenzo Gelardo (@LorenzoGelardo_) April 26, 2026