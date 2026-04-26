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Gol Caracol  / Escándalo en el fútbol español; arquero de Zaragoza le pegó un puñetazo a jugador de Huesca

Escándalo en el fútbol español; arquero de Zaragoza le pegó un puñetazo a jugador de Huesca

En los últimos minutos de partido, donde Zaragoza fue superado por 1-0, Esteban Andrada arremetió contra Jorge Pulido, a quien empujó y después agredió.

Por: EFE
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Así fue la agresión de Esteban Andrada sobre Jorge Pulido, en Huesca 1-0 Real Zaragoza
Así fue la agresión de Esteban Andrada sobre Jorge Pulido, en Huesca 1-0 Real Zaragoza
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