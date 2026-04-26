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Gol Caracol  / Jugador de Liga de España explotó por polémico penalti; "han convertido el fútbol en una mier..."

Jugador de Liga de España explotó por polémico penalti; "han convertido el fútbol en una mier..."

Luego de un partido con varias decisiones arbitrales polémicas, un futbolista no se quedó callado y habló sin tapujos. ¡Dijo de todo!

Por: EFE
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Acción de juego de la Liga de España.
Acción de juego de la Liga de España.
Getty Images.

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