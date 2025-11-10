Síguenos en::
Escándalo en Turquía; más de mil futbolistas estarían involucrados en apuestas deportivas

Escándalo en Turquía; más de mil futbolistas estarían involucrados en apuestas deportivas

Este lunes la federación turca de fútbol dio a conocer que una inmensa cantidad de futbolistas que juegan en ese país estarían metidos en un lío que podría acarrearles la cárcel. ¿Qué pasó?

Por: EFE
Actualizado: 10 de nov, 2025
Partido de la Superliga de Turquía
Foto: X/@superlig

