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Gol Caracol  / Dura derrota del Real Madrid en su visita al Mallorca, que puede ser su adiós a la Liga: 2-1

Dura derrota del Real Madrid en su visita al Mallorca, que puede ser su adiós a la Liga: 2-1

Real Madrid cayó este sábado en el campo de juego del Son Moix en los últimos instantes, previo al importante reto de la Champions League de la próxima semana ante el Bayern Múnich.

Por: AFP
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Real Madrid perdió en su visita al Mallorca en la Liga de España.
Real Madrid perdió en su visita al Mallorca en la Liga de España.
Fotos: AFP

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