Jugadores de la Selección de Perú fueron apartados de su club, tras grave denuncia

Jugadores de la Selección de Perú fueron apartados de su club, tras grave denuncia

Alianza Lima apartó a tres futbolistas del primer equipo tras una denuncia por presunta agresión sexual ocurrida durante la pretemporada, mientras el club anunció un proceso disciplinario y colaboración con las autoridades.

Por: EFE
Actualizado: 22 de ene, 2026
Jugadores de la Selección de Perú.
Jugadores de la Selección de Perú.
Getty Images.

