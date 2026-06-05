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Gol Caracol  / Lamine Yamal llega motivado a la Copa del Mundo con la Selección España; grata distinción

Lamine Yamal llega motivado a la Copa del Mundo con la Selección España; grata distinción

Antes de que ruede el balón para la fiesta del fútbol en Estados Unidos, México y Canadá, Lamine Yamal fue notificado de una excelente noticia y que hace eco en la Selección España.

Por: EFE
Actualizado: 5 de jun, 2026
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Lamine Yamal, estrella del Fútbol Club Barcelona, celebra su gol contra Real Oviedo, por La Liga de España
Lamine Yamal, estrella del Fútbol Club Barcelona, celebra su gol contra Real Oviedo, por La Liga de España
AFP

El delantero del Barcelona, Lamine Yamal, ha sido reconocido como el mejor jugador de LaLiga de España durante la temporada de 2025-2026, en la que ha contribuido, con 16 goles y 11 asistencias, a que el equipo 'azulgrana' reeditara el título en España.

Sus 16 tantos le han servido también para apoderarse del Trofeo Zarra, que comparte con su compañero de equipo y de selección, Ferran Torres, como el máximo goleador español. Y sus 11 pases de gol, para convertirse en el máximo asistente de la competición.

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Esta es la primera vez que Lamine Yamal es distinguido con este galardón. A sus 18 años, el 'canterano' 'azulgrana' reemplaza como MVP de LaLiga a su compañero brasileño Raphinha, quien logró el premio el curso pasado.

Este ese el tercero premio individual de LaLiga que se lleva el Barcelona esta temporada, tras el logrado del técnico alemán Hansi Flick, que ha sido distinguido como el mejor técnico por segundo año consecutivo, y Joan García, que se ha llevado el de la mejor parada del campeonato.

Lamine Yamal se encuentra actualmente concentrado con la selección española para disputar el Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, que se juega del 11 de junio al 19 de julio, si bien aún no es segura su participación en el inicio del torneo debido a problemas físicos.

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¿Cuáles son los reconocimientos de Lamine Yamal?

Lamine Yamal, atacante español del Fútbol Club Barcelona, celebra un gol contra Villarreal
Lamine Yamal, atacante español del Fútbol Club Barcelona, celebra un gol contra Villarreal
AFP

En la parte personal, el futbolista de 18 años, cuenta con dos trofeos de Kopa obtenidos durante dos años consecutivos 2024-2025. Además, del premio 'Golden Boy' en 2024, el premio Laureus al Deportista Revelación Mundial, y ahora, se le suma su más reciente reconocimiento como el mejor jugador de la temporada de La Liga de España 2025/26.

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Además de ello, ha logrado conquistar múltiples torneos junto con su equipo. El actual '10' del conjunto 'azulgrana', ha levantado por tres años consecutivos la Liga de España durante las temporadas de
2022/23, 2024/25 y 2025/26; Dos Supercopas de España consecutivas en 2025 y 2026 , y finalmente, una Copa del Rey para el torneo de 2024/25.

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