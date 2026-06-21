Espectacular atajada de Courtois para evitar el 1-0 de Irán frente a Bélgica, en el Mundial 2026

Antes de la media hora de juego entre Bélgica e Irán, ambas selecciones han tenido varias oportunidades, sin embrago, la primera más clara fue para el equipo de medio oriente, donde tuvo que estirarse el portero belga.

El guardameta del Real Madrid tuvo que exigirse al minuto 17' del encuentro tras un increíble remate de Ali Nemati sobre el borde del área, que iba con destino a gol. Courtois se vistió de héroe y mandó el balón al tiro de esquina.

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