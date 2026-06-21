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Gol Caracol  / Espectacular atajada de Courtois para evitar el 1-0 de Irán frente a Bélgica, en el Mundial 2026

Espectacular atajada de Courtois para evitar el 1-0 de Irán frente a Bélgica, en el Mundial 2026

Thibaut Courtois protagonizó una espectacular atajada, en lo primeros minutos del encuentro entre Bélgica e Irán por el Mundial 2026. Vea la jugada del arquero el Real Madrid acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Thibaut Courtois con Bélgica
Thibaut Courtois con Bélgica
AFP

Antes de la media hora de juego entre Bélgica e Irán, ambas selecciones han tenido varias oportunidades, sin embrago, la primera más clara fue para el equipo de medio oriente, donde tuvo que estirarse el portero belga.

El guardameta del Real Madrid tuvo que exigirse al minuto 17' del encuentro tras un increíble remate de Ali Nemati sobre el borde del área, que iba con destino a gol. Courtois se vistió de héroe y mandó el balón al tiro de esquina.

Vea la atajada acá:

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