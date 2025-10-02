Síguenos en::
Gol Caracol  / Estados Unidos sorprendió a Francia y lo venció 3-0 en el Mundial Sub-20 de Chile

Los norteamericanos suman seis puntos de seis posibles en el certamen orbital, sellando su clasificación a la próxima fase del campeonato en suelo austral.

Por: EFE
Actualizado: 2 de oct, 2025
Estados Unidos vs. Francia, por el Mundial Sub-20
@fifaworldcup_es/X

