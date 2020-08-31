Gol Caracol Diego Forlán
Diego Forlán
Gol Caracol
Diego Forlán, hospitalizado tras fractura de costillas mientras jugaba un partido de fútbol
El reconocido exjugador uruguayo Diego Forlán ha sido noticia en su país luego de preocupar por sufrir lesiones físicas en pleno encuentro de mayores.
Diego Forlán no se olvida de Kylian Mbappé, de cara a la final del Mundial: "Es un jugador decisivo"
A poco de culminar el Mundial Qatar 2022, Diego Forlán analizó lo que será la final Argentina vs. Francia, resaltando el poderío de 'Les Bleus' y lamentando la eliminación de Uruguay.
Diego Forlán es optimista con Uruguay: "Sí, tiene opciones de clasificar a los octavos de final"
El exfutbolista Diego Forlán aseguró que Uruguay tiene con qué ganarle a Ghana el próximo viernes en el Mundial de Qatar 2022. Elogió a Federico Valverde.
Diego Forlán confía en la Selección Uruguay: "Es muy competitiva y tiene buenos jugadores"
El exfutbolista, Diego Forlán, se refirió al presente 'charrúa', de cara al Mundial de Qatar 2022, elogió a un futbolista y, de paso, habló de los rivales.
La defensa del 'Maestro' Tabárez: Diego Forlan resaltó lo conseguido por el técnico uruguayo
El exfutbolista fue uno de los hombres pertenecientes a una de las mejores generaciones del fútbol de Uruguay.
Diego Forlán y el sueño que tiene con Atlético de Madrid: se ilusiona el uruguayo
El exfutbolsita se refirió al cuadro 'colchonero', en el que jugó cinco temporadas y ganó un Botín de Oro.
Diego Forlán habló sobre Lionel Messi, Kylian Mbappé y su ex compañero de Selección, Luis Suárez
El actual director técnico uruguayo, voz autorizada del fútbol, dio declaraciones sobre la llegada del astro argentino a París.
Lo despidieron como un 'ídolo': Godín, Forlán, Suárez y más, felicitan al 'Loco' Abreu en su retiro
Sus excompañeros de la selección de Uruguay le agradecieron por todo, resaltaron sus récords y recordaron grandes momentos del exfutbolista.
Ni la lluvia, ni los truenos detienen 'la era Forlán': Diego va con toda por el ascenso del Atenas
Este jueves bajo una tormenta el ex internacional uruguayo, dirigió el entrenamiento de su nuevo equipo de la segunda división de Uruguay.
Diego Forlán, vuelve al ruedo: confirmado como técnico de equipo de la B de Uruguay
La noticia se conoció este miércoles, tras una campaña de expectativa del equipo, que hace parte del Grupo Pachuca, de México.