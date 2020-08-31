Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Diego Forlán

Diego Forlán

  • Diego Forlán
    Diego Forlán, exjugador uruguayo - Foto:
    AFP
    Gol Caracol

    Diego Forlán, hospitalizado tras fractura de costillas mientras jugaba un partido de fútbol

    El reconocido exjugador uruguayo Diego Forlán ha sido noticia en su país luego de preocupar por sufrir lesiones físicas en pleno encuentro de mayores.

  • 327756_diego_forlan_281219_getty_e_.jpg
    Diego Forlán. Foto: Mike Stobe / Gettyimages
    Gol Caracol

    Diego Forlán no se olvida de Kylian Mbappé, de cara a la final del Mundial: "Es un jugador decisivo"

    A poco de culminar el Mundial Qatar 2022, Diego Forlán analizó lo que será la final Argentina vs. Francia, resaltando el poderío de 'Les Bleus' y lamentando la eliminación de Uruguay.

  • Diego Forlán
    Diego Forlán, exjugador uruguayo.
    AFP
    Gol Caracol

    Diego Forlán es optimista con Uruguay: "Sí, tiene opciones de clasificar a los octavos de final"

    El exfutbolista Diego Forlán aseguró que Uruguay tiene con qué ganarle a Ghana el próximo viernes en el Mundial de Qatar 2022. Elogió a Federico Valverde.

  • Uruguay
    Luis Suárez y Edinson Cavani, principales figuras del seleccionado uruguayo dirigido por Diego Alonso
    MARIANA GREIF/AFP
    Gol Caracol

    Diego Forlán confía en la Selección Uruguay: "Es muy competitiva y tiene buenos jugadores"

    El exfutbolista, Diego Forlán, se refirió al presente 'charrúa', de cara al Mundial de Qatar 2022, elogió a un futbolista y, de paso, habló de los rivales.

  • 314259_diego_forlan_100619_afp_e.jpg
    Uruguay es la selección con más campeonatos de Copa América. Tiene 15 trofeos y su último título fue en Brasil 2011. La gran figura del equipo fue Diego Forlán
    Gol Caracol

    La defensa del 'Maestro' Tabárez: Diego Forlan resaltó lo conseguido por el técnico uruguayo

    El exfutbolista fue uno de los hombres pertenecientes a una de las mejores generaciones del fútbol de Uruguay.

  • Diego Forlán
    Diego Forlan, entrenador de fútbol uruguayo
    - Foto: Getty Images
    Gol Caracol

    Diego Forlán y el sueño que tiene con Atlético de Madrid: se ilusiona el uruguayo

    El exfutbolsita se refirió al cuadro 'colchonero', en el que jugó cinco temporadas y ganó un Botín de Oro.

  • Diego Forlán
    Diego Forlan, entrenador de fútbol uruguayo
    - Foto: Getty Images
    Gol Caracol

    Diego Forlán habló sobre Lionel Messi, Kylian Mbappé y su ex compañero de Selección, Luis Suárez

    El actual director técnico uruguayo, voz autorizada del fútbol, dio declaraciones sobre la llegada del astro argentino a París.

  • Mensajes de despedida a Sebastián Abreu
    Mensajes de despedida a Sebastián Abreu
    Getty Images
    Gol Caracol

    Lo despidieron como un 'ídolo': Godín, Forlán, Suárez y más, felicitan al 'Loco' Abreu en su retiro

    Sus excompañeros de la selección de Uruguay le agradecieron por todo, resaltaron sus récords y recordaron grandes momentos del exfutbolista.

  • Diego Forlán
    Diego Forlán en su nuevo equipo Atenas SAD de la segunda división de Uruguay - Foto: Twitter
    @AtenasSAD
    Gol Caracol

    Ni la lluvia, ni los truenos detienen 'la era Forlán': Diego va con toda por el ascenso del Atenas

    Este jueves bajo una tormenta el ex internacional uruguayo, dirigió el entrenamiento de su nuevo equipo de la segunda división de Uruguay.

  • 338355_Diego Forlán
    Diego Forlán, exjugador y ahora entrenador de Peñarol. Foto: Getty Images.
    Gol Caracol

    Diego Forlán, vuelve al ruedo: confirmado como técnico de equipo de la B de Uruguay

    La noticia se conoció este miércoles, tras una campaña de expectativa del equipo, que hace parte del Grupo Pachuca, de México.

CARGAR MÁS
Lo más visto
Luis Díaz con el Bayern Múnich
Luis Díaz con el Bayern Múnich
Foto: Bayern Múnich
Colombianos en el exterior

Luis Díaz y la indicación de millonaria estrella del Liverpool; “que había mucha intensidad”

Uno de los jugadores por los que pagaron más de 100 millones de euros en Liverpool tuvo contacto con el futbolista colombiano Luis Díaz, una charla que fue revelada en las últimas horas.

Inter de Palmira, equipo del Torneo BetPlay
Inter de Palmira, equipo del Torneo BetPlay
Foto: X/@InterPalmira
Fútbol Colombiano

Así se definirán los 2 ascensos en Colombia para 2026; Jaguares puede subir anticipadamente

La segunda división colombiana se definirá a partir del viernes 31 de octubre con el inicio de los cuadrangulares semifinales del segundo torneo del año.

Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz celebra con el Bayern Múnich - Foto:
Bayern Múnich Oficial
Colombianos en el exterior

A Luis Díaz lo ponen de ejemplo por polémica en Alemania; “afecta decisiones, es un problema”

Tras el partido de Copa de Alemania en el que el colombiano Luis Díaz marcó un gol en el triunfo 4-1 sobre Colonia, hubo una controversia que tuvo al guajiro como noticia.

Foto estadio en la cima de un edificio.
Foto estadio en la cima de un edificio.
IA.
Gol Caracol

¿Estadio en el cielo?; se supo la verdad sobre una sede del Mundial de Arabia Saudita 2034

Un video viral muestra un estadio suspendido en el cielo, pero hay dudas sobre si es realidad o no. Acá le contamos la historia.

Luis Javier Suárez en Tondela vs. Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez en Tondela vs. Sporting Lisboa.
afp.
Colombianos en el exterior

Luis Javier Suárez no para de sorprender en Sporting Lisboa: "Es un delantero magnífico"

El delantero colombiano Luis Javier Suárez ha tenido un gran comienzo de temporada con el Sporting de Lisboa y su director técnico está encantado.

Deportivo Pereira se queda sin Rivalo como patrocinador principal.jpg
El caso del Deportivo Pereira podría repetirse en más cubes.
Foto: Deportivo Pereira.
Fútbol Colombiano

Por deudas del Deportivo Pereira, el Ministerio de Trabajo tomó radical decisión: hay prohibición

Con toda la polémica administrativa y deportiva que hay con el Deportivo Pereira, este jueves hubo una importante determinación que tiene en el ojo del huracán al club risaraldense.

Lanús vs Universidad de Chile
Lanús vs Universidad de Chile, pelea en Copa Sudamericana - Foto:
Transmisión
Gol Caracol

En pelea terminó Lanús vs Universidad de Chile; los argentinos son finalistas de Copa Sudamericana

Este jueves se definió al segundo finalista de la Copa Sudamericana, que fue Lanús, que se medirá a Atlético Mineiro por el título. El partido terminó en bronca y empujones.

Diogo Jota y Luis Díaz
Diogo Jota y Luis Díaz con Liverpool - Foto:
Getty Images
Colombianos en el exterior

Luis Díaz y un nostálgico recuerdo con el Liverpool: esposa de Diogo Jota se reportó

El colombiano Luis Díaz fue uno de los jugadores más cercanos a Diogo Jota, quien perdió la vida en un accidente de transito. En redes sociales salió a relucir un emotivo momento.

Alfredo Morelos, Edwin Cardona, Camilo Cándido y Willam Tesillo celebran un gol con Atlético Nacional
Alfredo Morelos, Edwin Cardona, Camilo Cándido y Willam Tesillo celebran un gol con Atlético Nacional
Archivo de Colprensa
Fútbol Colombiano

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2025-II, tras Llaneros 0-3 Nacional; nuevo líder

Atentos porque hay nuevo líder en el fútbol colombiano luego de los partidos de este jueves por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2025-II, que sigue emocionante en el tramo final del todos contra todos.