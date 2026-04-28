Estudiantes vs. Flamengo, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido por la Copa Libertadores

Flamengo buscará este miércoles seguir como líder del Grupo A de la Copa Libertadores cuando visite a Estudiantes de La Plata, que se ubica segundo a dos puntos y busca desbancarlo de la cima. El partido tendrá como escenario el estadio Uno de la ciudad de La Plata, comenzará a las 21:30 hora local (00:30 del jueves GMT) y será arbitrado por el chileno Piero Maza.

El conjunto brasileño avanza con solidez en este 2026 tras la inesperada derrota de principio de año por la Recopa Sudamericana ante Lanús de Argentina, a lo que siguió el despido de su entrenador, Filipe Luis. Ya con Leonardo Jardim en el banquillo, el equipo rojinegro ganó con claridad sus dos primeros partidos de la Libertadores, ante el Cusco peruano por 0-2 y ante Independiente Medellín por 4-1, con un gran despliegue futbolístico.

Flamengo arrastra además una racha positiva en el Brasileirao, donde ha ganado sus últimos cuatro partidos y alcanzado así la segunda ubicación, con 26 puntos en doce fechas disputadas. El pasado domingo, se impuso por 0-4 ante Atlético Mineiro con doblete del delantero Pedro y tantos del ecuatoriano Gonzalo Plata y el uruguayo Giorgian De Arrascaeta. El 'Pincha', por su parte, marcha segundo en el Grupo A tras empatar 1-1 en Colombia ante Independiente Medellín y derrotar luego como local al conjunto peruano por 2-1.

Los dirigidos por el uruguayo Alejandro 'Cacique' Medina también llegan al encuentro del miércoles en un buen momento futbolístico, acompañado de buenos resultados: marchan primeros en la Zona del Torneo Apertura argentino a falta de una fecha y ya sellaron su clasificación a la fase eliminatoria. La figura del equipo en los últimos meses ha sido Tiago Palacios, extremo argentino de 25 años nacionalizado uruguayo que viste la camiseta número 10 y registra cinco goles en 14 partidos, incluyendo uno en cada uno de los duelos por la Libertadores.



Estudiantes vs Flamengo EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido por la Libertadores

Fecha: miércoles 29 de abril.

Hora: 7:30 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Jorge Luis Hirschi, La Plata, Argentina.

Transmisión: Disney Plus Premium.



Estudiantes vs Flamengo; partido por la Libertadores Fotografías: tomadas de la cuenta oficial de X de los dos clubs

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El colombiano Edwuin Cetré es otra carta de desequilibrio ofensivo para el equipo platense, mientras que la duda pasa por quién ocupará el puesto de delantero centro, entre el experimentado Guido Carrillo y Adolfo Gaich. El historial marca un encuentro muy reciente entre ambos conjuntos: fue Flamengo el que terminó con la ilusión copera de 2025 del 'Pincha', cuando por cuartos de final lo venció en la instancia de penaltis tras una serie muy disputada.