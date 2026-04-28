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Gol Caracol  / Estudiantes vs. Flamengo, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido por la Copa Libertadores

Estudiantes vs. Flamengo, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido por la Copa Libertadores

El equipo del 'pincha', dirigido por Alexander Medina, está listo para recibir a los 'rubro-negro' de Leonardo Jardim, por la fecha 3 de la Copa Libertadores. ¡Prográmese!

Por: EFE
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Estudiantes vs Flamengo
Estudiantes vs Flamengo; partido por la Libertadores
Fotografías: tomadas de la cuenta oficial de X de los dos clubs

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