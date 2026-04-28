Tour de Romandía 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa con 1 con Tadej Pogacar y Nairo Quintana

Este miércoles 29 de abril, Martigny acogerá la primera etapa del Tour de Romandía 2026. Tras el prólogo en Villars-sur-Glâne, los ciclistas partirán de la Place Centrale para una etapa de 171,2 km con tres pasos por la ciudad antes de la meta en la parte alta de la Rue des Cèdres.

La primera etapa ya es bastante exigente, con tres ascensos entre Épinassey y La Rasse en la primera parte de la carrera, seguidos de la formidable subida a Ovronnaz vía Mayens-de-Chamoson y su descenso igualmente rápido y técnico antes de los últimos 15 kilómetros de terreno llano entre Leytron y Martigny, pasando por Dorénaz y Vernayaz.

La jornada iniciará a las 6:30 a.m. (hora Colombia) y no tendrá transmisión por TV en Colombia, pero si se podrá ver en el portal web TIZ.

Perfil y altimetría de la etapa 1 del Tour de Romandía 2026

Perfil y altimetría de la etapa 1 del Tour de Romandía 2026. Procycling Stats.

¿Quién ganó el prólogo del Tour de Romandía 2026?

El campeón de Francia Dorian Godon se impuso este martes en el prólogo del Tour de Romandía, de 3,2 kilómetros cronometrados en Villars-sur-Glâne (Suiza), batiendo por siete segundos al gran favorito, Tadej Pogacar.



El corredor galo de 29 años detuvo el crono en la contrarreloj inicial de la 79ª edición de la prueba en 3 minutos 35 segundos y 12 centésimas, seis segundos menos que el portugués Ivo Oliveira y el sueco Jakob Söderqvist.

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Se trata de la 20ª victoria como profesional del corredor instalado en España, el sexto triunfo a nivel World Tour, después de sus victorias de etapa en la París-Niza o en la Volta a Catalunya.

Vencedor el domingo de su cuarta Lieja-Bastoña-Lieja, que supuso su cuarta victoria en cinco carreras esta temporada, el ogro esloveno Tadej Pogacar firmó el quinto mejor tiempo, a 7 segundos.



Hora y dónde ver la etapa 1 del Tour de Romandía 2026

Fecha: miércoles 29 de abril.

Hora: 6:30 a.m. (hora Colombia)

Transmisión: TIZ.