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Gol Caracol  / Ciclismo  / Tour de Romandía 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa con 1 con Tadej Pogacar y Nairo Quintana

Tour de Romandía 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa con 1 con Tadej Pogacar y Nairo Quintana

Este miércoles, la primera jornada del Tour de Romandía 2026 tendrá un recorrido de 171 kilómetros con salida y llegada en la localidad de Martigny. ¡Acá la información de la carrera!

Por: Caracol Sports
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Tour de Romondía 2026.
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Getty Images - IA.

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