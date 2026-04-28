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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "La Dimayor pone en riesgo la salud de los futbolistas de Alianza y Millonarios, a las 3:30 p.m."

"La Dimayor pone en riesgo la salud de los futbolistas de Alianza y Millonarios, a las 3:30 p.m."

La polémica no falta en la previa de la fecha 19 de la Liga Betplay I 2026, en la que se definirán los últimos clasificados a la fase definitiva del fútbol colombiano. Enérgico llamado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Acción de juego entre Alianza y Millonarios por la Liga BetPlay.
Acción de juego entre Alianza y Millonarios por la Liga BetPlay.
Foto: archivo Colprensa

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