"La Dimayor pone en riesgo la salud de los futbolistas de Alianza y Millonarios, a las 3:30 p.m."

La jornada 19 de la Liga BetPlay I-2026 está de infarto, se conocerán a los últimos equipos clasificados para los 'play-offs' y uno de esos clubes que busca un lugar es Millonarios, que visitará en esta fecha decisiva a Alianza FC en la ciudad de Valledupar.

El lunes anterior, la Dimayor dio a conocer la programación y el horario para este encuentro entre valduparenses y bogotanos, el cual quedó establecido para las 3:30 de la tarde, del domingo 3 de mayo; este cronograma ha desatado total indignación en la Acolfutpro (Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales), quien aseguró en un comunicado que la Dimayor pone en riesgo la salud de los futbolistas. Todo por la alta temperatura que se presenta en este tiempo en la capital mundial del vallenato.

Alianza vs. Millonarios, por la fecha 11 de la Liga BetPlay Colprensa

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"La Dimayor pone en riesgo la salud de los futbolistas al programar el partido entre Alianza y Millonarios a las 3:30 p.m. en Valledupar, en condiciones de calor extremo, debido a que dicho estadio no cuenta con iluminación artificial", se leyó de entrada en la notificación.

A renglón seguido desde la Acolfutpro indicaron que "dicha programación incumple el Convenio Colectivo, firmado en el Ministerio de Trabajo, en el que existe un compromiso explícito: "𝐋𝐚 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐭𝐞 𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐬𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐚́ 𝐭𝐞𝐧𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐜𝐥𝐢𝐦𝐚́𝐭𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐧𝐨 𝐚𝐟𝐞𝐜𝐭𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐮𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬/𝐥𝐚𝐬 𝐟𝐮𝐭𝐛𝐨𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬, 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐢́𝐟𝐢𝐜𝐨𝐬".

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Y concluyeron en el comunicado que "a esa hora, en Valledupar se presentan temperaturas promedio que superan los 37°C. Competir bajo estas condiciones expone a los futbolistas a golpes de calor, deshidratación severa y colapsos que podrían dejar consecuencias graves".

Actualmente, Millonarios se ubica en la undécima casilla con 25 puntos.



Programación fecha 19 Liga BetPlay 2026-I, hora y TV EN VIVO de los partidos:

Viernes 1 de mayo

Once Caldas vs. Nacional

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Palogrande (Manizales).

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Sábado 2 de mayo

Chicó vs. Llaneros

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia (Tunja)

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Jaguares vs Cúcuta

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Jaraguay (Montería).

Domingo 3 de mayo

Fortaleza vs. Bucaramanga

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo (Bogotá).

Medellín vs Águilas

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot (Medellín).

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Alianza FC vs Millonarios

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Armando Maestre (Valleduupar)

Santa Fe vs Internacional de Bogotá

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: El Campín (Bogotá).

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Tolima vs. Cali

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

América vs. Pereira

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

Junior vs Pasto

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: Romelo Martínez.