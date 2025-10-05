Síguenos en::
Gol Caracol  / Ethan Mbappé marcó gol frente al PSG; su hermano Kylian lo celebró en el estadio

Ethan Mbappé, que juega en el Lille, anotó el gol del empate 1-1 de su equipo frente al PSG, y lo celebró con su hermano que lo estaba viendo en las tribunas. ¡Vea el video del momento!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 5 de oct, 2025
Ethan Mbappé, autor del gol de Lille frente al PSG
Foto: AFP

