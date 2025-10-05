Ethan Mbappé marcó gol frente al PSG; su hermano Kylian lo celebró en el estadio

En un partido cargado de emociones, Ethan Mbappé, de 18 años, puso el empate 1-1 para el Lille contra el Paris Saint-Germain al minuto 85, cuando parecía que los visitantes se llevarían los tres puntos.

La anotación llegó tras una jugada incisiva por la banda derecha; Ethan se perfiló, entró al área y definió con compostura frente a los defensas y el arquero rival, enviando el balón al fondo de la red.

El momento fue aún más emotivo porque las cámaras captaron a su hermano mayor, Kylian Mbappé, viéndolo desde las tribunas. La emoción fue visible, Kylian celebró el gol de Ethan con entusiasmo, demostrando que, más allá de que hizo un gol contra su exequipo, el Paris Saint Germain, lo que primó en ese caso fue el orgullo familiar.



¡LA LEY DEL EX NUNCA FALLA! Ethan Mbappé enganchó para adentro y definió de zurda para el 1-1 entre Lille y PSG. ¡KYLIAN SONRÍE EN LA TRIBUNA!



Para Ethan fue su segundo gol de la temporada en cuatro partidos. Además, utilizó la misma celebración característica de Kylian, lo que generó un guiño simpático entre ambos.

En el estadio Pierre-Mauroy resonó el eco del gol y la grada celebró no solo un punto rescatado por Lille, sino también un reconocimiento importante para el joven centrocampista que busca abrirse camino en la élite.