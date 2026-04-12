Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
LIGA DE NACIONES FEMENINA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ex técnico de Millonarios consiguió su primera victoria en la liga de Ecuador

Ex técnico de Millonarios consiguió su primera victoria en la liga de Ecuador

Luego de marcharse del equipo 'embajador', Hernán Torres, decidió continuar su trayectoria profesional en el fútbol ecuatoriano donde consiguió su primera victoria como entrenador del Orense.

Por: EFE
Actualizado: 12 de abr, 2026
Comparta en:
Hernán Torres
Hernán Torres
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad