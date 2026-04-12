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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Betis, con Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, igualó 1-1 contra Osasuna en Liga

Betis, con Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, igualó 1-1 contra Osasuna en Liga

El elenco sevillano sumó un importante punto en condición de visitante en Liga de España, antes de enfocarse en la Europa League. Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa vieron acción.

Por: EFE
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Juan Camilo 'Cucho' Hernández en Osasuna vs. Betis por la Liga de España.
Juan Camilo 'Cucho' Hernández en Osasuna vs. Betis por la Liga de España.
Getty Imágenes

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