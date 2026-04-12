Partidos EN VIVO HOY 12 de abril del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este domingo, el calendario futbolero marca grandes compromisos en el fútbol de Europa y Sudamérica. Igualmente, continúan las acciones de la Liga BetPlay I-2026 destacando Millonarios vs. Santa Fe, y en el Sudamericano Sub-17 juega la Selección Colombia.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY domingo 12 de abril del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Indonesia vs. R.D. Congo
|4:00 a.m. - FIFA Women´s Series - FIFA+, DAZN App Gratis
|Genoa vs. Sassuolo
|5:30 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN
|Birmingham vs. Wrexham
|6:00 a.m. - Championship - Disney+ Premium
|Osasuna vs. Real Betis
|7:00 a.m. - La Liga EA Sports - DGO,DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|NEC Nijmegen vs. Feyenoord
|7:30 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Parma vs. Napoli
|8:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Crystal Palace vs. Newcastle
|8:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Sunderland vs. Tottenham
|8:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Nottingham Forest vs. Aston Villa
|8:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN
|FC Köln vs. Werder Bremen
|8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Luton Town vs. StockPort City
|9:00 a.m. - EFL Trophy - Disney+ Premium
|Mallorca vs. Rayo Vallecano
|9:15 a.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 3
|AZ Alkmaar vs. Heerenveen
|9:45 a.m. - Eredivisie - Disney+ Premium
|Toulouse vs. Lille
|10:15 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Nice vs. Le Havre AC
|10:15 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Stuttgart vs. Hamburguer SV
|10:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Chelsea vs. Manchester City
|10:30 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN
|Bologna vs. US Lecce
|11:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN 2
|Pakistán vs. Mauritania
|11:00 a.m. - FIFA Women´s Series - DAZN
|Celta vs. Real Oviedo
|11:30 a.m. - La Liga EA Sports - DGO,DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Galatasaray vs. Koacelispor
|12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium
|Mainz 05 vs. Friburgo
|12:30 p.m. - Bundesliga - Disney+ Premium, ESPN 5
|Platense vs. Gimnasia Mendoza
|1:00 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Newell´s Old Boys vs. San Lorenzo
|1:00 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium,Fanatiz
|Olympique Lyonnais vs. Lorient
|1:45 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium, ESPN 4
|Como 1907 vs. Inter de Milán
|1:45 p.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN
|Athletic Club vs. Villarreal
|2:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO,DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Millonarios vs. Santa Fe
|2:00 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Costa de Marfil vs. Aigues
|2:30 p.m. - FIFA Women´s Series - DAZN
|Atlético Nacional Femenino vs. Real Santander Femenino
|2:30 p.m. - Liga Femenina Dimayor - Win
|Bogotá vs. Orsomarso
|3:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube Win
|Brasil vs. Venezuela
|3:00 p.m. - Sudamericano Sub-17 - DGO, DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
|Argentina vs. Bolivia
|3:00 p.m. - Sudamericano Sub-17 - DGO,DSports 2, Amazon Prime Video
|Llaneros Femenino vs. Internacional FC Palmira Femenino
|3:30 p.m. - Liga Femenina Dimayor - YouTube Win Sports
|Atlético Tucumán vs. Tigre
|3:30 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium,Fanatiz
|Huracán vs. Rosario Central
|3:30 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional,Fanatiz
|Bucaramanga Femenino vs. Orsomarso Femenino
|3:30 p.m. - Liga Femenina Dimayor - YouTube Win
|Deportivo Cali vs. Llaneros
|4:10 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Quindío vs. Atlético FC
|5:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube Win
|Leones vs. Real Santander
|5:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube Win
|Columbus Crew vs. Orlando City
|6:00 p.m. - MLS - Apple TV
|Paraguay vs. Colombia
|6:00 p.m. - Sudamericano Sub-17 - Gol Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com
|Racing Avellaneda vs. River Plate
|6:00 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium,ESPN,Fanatiz
|Chile vs. Ecuador
|6:00 p.m. - Sudamericano Sub-17 - DGO, DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
|Bucaramanga vs. Boyacá Chicó
|6:20 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Seattle Sounders vs. Real Salt Lake
|8:00 p.m. - MLS - Apple TV
|Internacional de Bogotá vs. Alianza
|8:30 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win