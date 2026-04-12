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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jefferson Lerma, clave en la victoria 2-1 de Crystal Palace sobre Newcastle United

Jefferson Lerma, clave en la victoria 2-1 de Crystal Palace sobre Newcastle United

El colombiano Jefferson Lerma provocó el penalti que selló la remontada del Crystal Palace contra Newcastle United. Daniel Muñoz jugó los 90 minutos con las 'águilas'.

Por: EFE
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Jefferson Lerma, volante colombiano que milita en el Crystal Palace.
Jefferson Lerma, volante colombiano que milita en el Crystal Palace.
Getty

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