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Gol Caracol  / Tenis  / Jannik Sinner, campeón en Montecarlo; le ganó a Carlos Alcaraz y le arrebató el número uno del mundo

Jannik Sinner, campeón en Montecarlo; le ganó a Carlos Alcaraz y le arrebató el número uno del mundo

El italiano Jannik Sinner consiguió su primer título en el Masters 1.000 de Montecarlo, tras vencer por 7-6 y 6-3 al español Carlos Alcaraz. ¡Hay nuevo rey en el ranking ATP!

Por: Caracol Sports
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Jannik Sinner, tenista italiano.
Jannik Sinner, tenista italiano.
Getty Images.

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