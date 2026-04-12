Clasificación de la París Roubaix 2026; Wout van Aert, campeón, tras vencer a Tadej Pogacar

Este domingo, la París Roubaix 2026 tuvo un recorrido de 258 kilómetros con más de 30 tramos de pavé entre Compiegne y el velódromo André-Pétrieux. El ganador fue Wout van Aert (Visma Lease a Bike), quien se impuso en el esprint final a Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). El podio de la jornada lo completó Jasper Stuyven (Soudal Quick Step).
Clasificación de la París Roubaix 2026
1. Wout van Aert (Visma Lease a Bike) - 5:16:52
2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) - 00:00
3. Jasper Stuyven (Soudal Quick Step) - 0:13
4. Mathieu van der Poel (Alpecin Premier Tech) - 0:15
5. Christophe Laporte (Visma Lease a Bike) - 0:15
6. Tim van Dijke (Red Bull BORA Hansrohe) - 0:15
7. Mads Pedersen (Lidl Trek) - 0:15
8. Stefan Bissegger (Decathlon CMA CGM Team) - 0:20
9. Nils Politt (UAE Team Emirates) - 2:36
10. Mike Teunissen (XDS Astana) - 2:36