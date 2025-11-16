Familia de Franco Armani dio un parte de tranquilidad, tras incendio cerca a su casa

El viernes 14 de noviembre, el mundo del fútbol se preocupó por el estado del arquero de River Plate, Franco Armani. En su casa, en la localidad de Carlos Spegazzini, se reportaron varias explosiones generadas que provocaron un fuerte incendio que dejó daños en algunas propiedades de la zona, incluyendo en su residencia.

El incidente tuvo lugar en el parque industrial de la zona aledaña a la vivienda del futbolista, y dejó al menos 20 heridos y cuantiosos daños materiales en las estructuras circundantes. El capitán del 'millonario' y su familia no se encontraban en su hogar al momento del incidente, sin embargo, su inmueble sufrió algunos problemas por las ondas expansivas. Además, el exNacional y sus allegados tuvieron que pasar la noche en un hotel por el riesgo que implicaba volver a la zona debido a los químicos en el ambiente.

Ante la rápida circulación de la noticia y la preocupación de los aficionados, la familia del jugador emitió un comunicado oficial para aclarar la situación y llevar calma:

"Queremos agradecer sinceramente la preocupación y el apoyo de todas las personas que se han comunicado con nosotros en estas horas difíciles. Afortunadamente, toda la familia se encuentra bien. No estábamos en la vivienda al momento del hecho y, por suerte, solo debemos lamentar daños materiales. En la vivienda se encontraba una persona solamente que, gracias a Dios, está ilesa", se lee en el mensaje, transmitido a través de sus canales de comunicación.

Franco Armani, guardameta del River Plate de Argentina.

"Ha sido una noche compleja, pero estamos tratando de sobrellevar la situación de la mejor manera posible. Les pedimos disculpas por no haber podido responder todos los mensajes y llamados. Agradecemos el cariño y la contención recibida" fue como cerró el pronunciamiento la familia del cancerbero, que afortunadamente no resultó herido y pudo pasar la noche sin mayor problema, tras un hecho que pudo haber sido fatal.