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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cambio en el fútbol colombiano; hay nueva fecha y horario para Millonarios vs. América

Cambio en el fútbol colombiano; hay nueva fecha y horario para Millonarios vs. América

La Dimayor anunció una modificación importante para tres partidos de la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026. Cali, Chicó, Cúcuta, Santa Fe, Millonarios y América, los involucrados.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de oct, 2026
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COLPRENSA.

El fútbol profesional colombiano presentó una novedad en las últimas horas respecto al calendario de la Liga BetPlay II-2026. La Dimayor se pronunció y anunció cambios importantes de tres partidos correspondientes a la fecha 17. El más sonado es el duelo entre Millonarios y América de Cali.

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El pasado 24 de octubre, la Dimayor había confirmado que el duelo por Copa BetPlay entre Santa Fe y Once Caldas quedó agendado para el domingo 1 de noviembre en el estadio Metropolitano de Techo, a las 8:15 de la noche, por cuenta del concierto de Ryan Castro el 31 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Cabe recordar, que, el ganador de este partido se enfrentará en las semifinales a Atlético Nacional.

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La programación de este juego provocó la alteración de los agendamientos de algunos partidos de Liga. Ese mismo un domingo 1 de noviembre, Deportivo Cali recibirá al Boyacá Chicó, pero ya no en la jornada nocturna, sino a las 4:05 de la tarde.

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Por otro lado, el miércoles 4 de noviembre, Cúcuta Deportivo vs Santa Fe y Millonarios vs. América de Cali, se jugarán a las 6:30 p.m. y 8:30 p.m., respectivamente. Inicialmente, el duelo entre motilones y leones estaba para el lunes 2, y el de embajadores y escarlatas para el martes 3 de ese mismo mes.

Fecha 17 de la Liga BetPlay con los cambios que hizo Dimayor

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Inter de Bogotá 1-1 Once Caldas

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Sábado 31 de octubre
Llaneros vs. Junior
6:00 p.m.

Domingo 1 de noviembre
Deportivo Cali vs. Boyacá Chicó
4:05 p.m.

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Independiente Medellín vs. Alianza Valledupar
6:10 p.m.

Lunes 2 de noviembre
Águilas Doradas vs. Fortaleza
4:05 p.m.

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Atlético Bucaramanga vs. Atlético Nacional
8:15 p.m.

Martes 3 de noviembre
Deportivo Pereira vs. Deportes Tolima
3:30 p.m.

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Miércoles 4 de noviembre
Cúcuta Deportivo vs. Santa Fe
6:30 p.m.

Deportivo Pasto vs. Jaguares
7:00 p.m.

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Millonarios vs. América de Cali
8:30 p.m.

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