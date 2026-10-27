Luto en el deporte; histórico boxeador falleció tras ser arrollado por un vehículo

El exboxeador puertorriqueño Carlos 'El Topo' Gerena, quien representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, murió a los 55 años tras ser atropellado en una carretera de Bayamón, su municipio natal, ubicado en el área metropolitana de la isla.

La Policía de Puerto Rico identificó este martes como Gerena al peatón fallecido el lunes cuando fue impactado por un vehículo en la carretera PR-2.

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Posteriormente, otro vehículo que transitaba por la misma carretera, no se percató presuntamente de la presencia del cuerpo sobre el pavimento y lo arrolló nuevamente.

Carlos Gerena, exboxeador puertorriqueño. afp.

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El caso es investigado por la División de Homicidios de Bayamón, pueblo en el que ocurrió el fatal accidente y donde nació el expúgil en 1971.



Gerena conquistó la medalla de bronce en el Mundial Juvenil de 1989 y la presea de plata en el peso gallo de los Juegos Panamericanos de La Habana en 1991.

Debutó como profesional en 1993 y totalizó 44 combates con marca de 38-6 con 30 nocauts. Su último combate fue en 2003.

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La Organización Mundial de Boxeo (OMB), con sede en Puerto Rico, lamentó este martes el fallecimiento de Gerena, expresando sus condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad boxística.

En un mensaje en redes sociales, la OMB le describió como "una figura respetada del boxeo puertorriqueño cuya pasión y dedicación dejaron una huella duradera en este deporte".