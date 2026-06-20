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Gol Caracol  / Fernando Gago, susto y hospitalización de urgencia en Chile; sus seguidores en alerta

Fernando Gago, susto y hospitalización de urgencia en Chile; sus seguidores en alerta

El DT argentino, al servicio de la Universidad de Chile, causó preocupación tras sentir un dolor en plena rueda de prensa. Desde su club informaron qué le pasó a Fernando Gago.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de jun, 2026
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Fernando Gago, entrenador de la Universidad de Chile.
Fernando Gago, entrenador de la Universidad de Chile.
Foto tomada del X de @udechile

El técnico argentino Fernando Gago fue sometido a exámenes cardiovasculares, según informó este viernes Universidad de Chile, luego de presentar problemas de salud tras el triunfo del equipo en un encuentro reprogramado de la Liga chilena disputado la noche del jueves.

"Informamos que nuestro director técnico, Fernando Gago, se está sometiendo a una serie de exámenes cardiovasculares y no estará al mando de los entrenamientos hoy (viernes)", señaló el club en un comunicado en redes sociales.

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El conjunto azul añadió que Gago "se encuentra en buenas condiciones y está acompañado por nuestro cuerpo médico".

Fernando Gago, DT de Universidad de Chile.
Fernando Gago, DT de Universidad de Chile.
ULISES RUIZ/AFP

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¿Qué le pasó a Fernando Gago y por qué tuvo que someterse a exámenes cardiovasculares?

El también exjugador, de 40 años, según informes de la prensa local, habría sido trasladado a un hospital después del partido en el que los 'laicos' vencieron por 2-0 a O’Higgins en el Estadio Nacional de Santiago.

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El exentrenador de Racing Club y Boca Juniors, acudió a la conferencia de prensa al finalizar el encuentro, donde ofreció su visión del desempeño del cuadro azul. Pero mientras le hacían los respectivos cuestionamientos, Gago realizó un evidente gesto de dolor, y tras beber un poco de agua, abandonó la sala.

Dicho compromiso era pendiente de la fecha 13, ya que el campeonato se encuentra en receso, y con el cual la Universidad de Chile se catapultó a la tercera posición de la tabla con 24 puntos, a dos de Universidad Católica y 12 unidades del líder Colo Colo.

El exmediocampista de Boca Juniors y Real Madrid está bajo observación médica. De otro lado, la 'U' de Chile confirmó que el siguiente compromiso del club, que será por la copa local este domingo 21 de junio, contra Santiago Wanderers, será dirigido por su asistente, el exjugador argentino Fabricio Coloccini.

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"La U ya tomó una decisión por Fernando Gago Tras los problemas de salud que afectan al entrenador argentino, Universidad de Chile definió que Fabricio Coloccini dirigirá al equipo de manera interina en el duelo ante Santiago Wanderers por la Copa Chile", se leyó en el 'X' de 'Bolavip' de Chile.

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