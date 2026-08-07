América vs. Nacional, y Medellín vs. Millonarios, los 'platos fuertes' de la 4 fecha en Liga BetPlay

La cuarta jornada de la Liga BetPlay II-2026, que se jugará entre este sábado y el lunes, tiene como atractivo el clásico América de Cali vs. Atlético Nacional, un duelo entre dos equipos grandes que puede empezar a marcar el rumbo de la parte alta de la tabla en el Clausura.

El conjunto 'escarlata' llega como líder junto a Independiente Medellín, ambos con puntaje perfecto tras tres victorias consecutivas y nueve puntos, mientras que Nacional, que sólo ha disputado un partido por los aplazamientos de su calendario, dejó una buena imagen en su debut con un triunfo por 0-3 sobre Jaguares y ahora tendrá su primera prueba del semestre en el estadio Pascual Guerrero este domingo.

La tercera fecha ratificó el buen momento de América, que venció 1-0 a Once Caldas en Manizales para mantenerse en la cima, y del Medellín, que derrotó 2-3 al Tolima en Ibagué en uno de los partidos más emocionantes de la jornada a mitad de semana.

América de Cali le ganó al Once Caldas con gol de Dany Rosero. Foto: Colprensa

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Llaneros, una de las revelaciones del campeonato, superó 3-1 a Fortaleza y escaló al tercer puesto con siete unidades, mientras que Millonarios venció 2-0 al Deportivo Pasto y quedó a sólo tres puntos del liderato.



Con ese panorama, el clásico entre América y Nacional no sólo enfrenta a dos de las nóminas más fuertes del país, sino que también representa una oportunidad para que los rojos vallecaucanos consoliden su liderato y para que los antioqueños descuenten terreno con varios partidos aún pendientes.

La fecha comenzará el sábado con los encuentros entre Santa Fe y Boyacá Chicó, Fortaleza frente a Cúcuta, Tolima contra Internacional de Bogotá y Pasto ante Deportivo Cali antes del plato fuerte de la jornada en la 'Sucursal del cielo'.

Atlético Nacional, tras su victoria 3-0 sobre Jaguares en la Liga BetPlay II-2026 Twitter de Atlético Nacional

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El domingo continuará con los partidos Alianza frente a Bucaramanga, Jaguares contra Once Caldas y, especialmente, el duelo entre Águilas Doradas y Llaneros, dos equipos que ocupan puestos de privilegio, tras el buen inicio de campeonato y que buscarán seguir cerca de los líderes.

La jornada concluirá el lunes con dos encuentros de alto interés cuando Independiente Medellín reciba a Millonarios, que también aspira a meterse en la pelea por la punta, mientras que Junior intentará conseguir su primera victoria del torneo frente al Deportivo Pereira para salir de los últimos lugares de la tabla.

Partidos de la cuarta jornada de la Liga BetPlay II-2026:

Sábado 8 de agosto



Santa Fe vs. Boyacá Chicó (2:00 p.m.)

Fortaleza vs. Cúcuta Deportivo (4:20 p.m.)

Deportes Tolima vs. Internacional de Bogotá (6:25 p.m.)

Pasto vs. Deportivo Cali (8:30 p.m.)

Domingo 9 de agosto



Alianza FC vs. Bucaramanga (4:05 p.m.)

Jaguares vs. Once Caldas (6:10 p.m.)

América de Cali vs. Atletico Nacional (8:15 p.m.)

Lunes 10 de agosto

