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Gol Caracol  / Ronaldinho, a sus 46 años, volverá a jugar al fútbol; "estoy deseando volver a bailar con el balón"

Ronaldinho, a sus 46 años, volverá a jugar al fútbol; "estoy deseando volver a bailar con el balón"

Ronaldinho Gaúcho jugará en Miami, una de las sedes del Mundial: el brasileño confirmó su presencia en un partido benéfico que genera gran expectativa.

Por: EFE
Actualizado: 20 de jun, 2026
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Ronaldinho Gaúcho
Ronaldinho Gaúcho
AFP

El legendario exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho volverá a pisar un terreno de juego a los 46 años de la mano del Ravenna, club de la Serie C italiana, en un partido de exhibición vinculado a una operación promocional que será presentada oficialmente la próxima semana, según informaron este sábado medios locales.

El exjugador del Barcelona, del Milan y de la selección brasileña será presentado el próximo 23 de junio en un acto previsto en Miami (Estados Unidos), donde el club italiano desvelará los detalles de una operación que ha generado una gran expectación tanto en Italia como en el extranjero.

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“Los mismos colores nuevos, la misma sonrisa. Estoy deseando volver a bailar con el balón para escribir una nueva historia junto a Ignazio y toda la familia Cipriani. El fútbol siempre ha sido una fuente de alegría para mí y quiero llevar ese mismo espíritu a Ravenna”, señalaron los medios italianos al citar unas declaraciones del exfutbolista brasileño.

La iniciativa ha sido impulsada por el propietario del Ravenna, Ignazio Cipriani, empresario afincado durante años en Estados Unidos, con quien Ronaldinho mantendría una estrecha amistad y podría incluso adquirir una participación en el club.

No obstante, el vicepresidente de la entidad, Ariedo Braida, aclaró posteriormente que el brasileño no formará parte de la plantilla de manera regular y que su vinculación responde principalmente a una operación de promoción e imagen.

Ronaldinho, exfigura del fútbol mundial.
Ronaldinho, exfigura del fútbol mundial.
AFP

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“Dinho participará en un evento de marketing con nosotros, pero no jugará en el Ravenna la próxima temporada. Tiene 46 años. Ojalá todavía pudiera hacerlo”, declaró Braida a medios italianos.

La presentación oficial tendrá lugar pocos días antes del inicio de la preparación veraniega del conjunto italiano, que afronta una nueva temporada con el objetivo de luchar por el ascenso a la Serie B.

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Ronaldinho, campeón del mundo con Brasil en 2002 y Balón de Oro en 2005, disputó su último partido oficial en septiembre de 2015 con el Fluminense.

Considerado uno de los futbolistas más talentosos de la historia reciente, dejó una huella imborrable en clubes como el Barcelona y el Milan.

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