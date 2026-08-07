La decisión que tomó el Real Madrid con Franco Mastantuono, a poco del inicio de la temporada

El jugador argentino Franco Mastantuono se marcha cedido a la Fiorentina italiana por una temporada, hasta el 30 de junio de 2027, según informó el Real Madrid este viernes en un comunicado.

Mastantuono, que cumple 19 años el 14 de agosto, llegó el jueves a la ciudad italiana de Florencia para incorporarse al equipo, y fue recibido por numerosos hinchas del equipo 'viola', que aclamaron al joven jugador bonaerense.

Franco Mastantuono, jugador argentino, fue fichado por el Real Madrid, tras brillar en River Plate AFP

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El jugador llegó al Real Madrid en junio de 2025. El club español, al que se incorporó el día que se convirtió en mayor de edad, pagó por él al River Plate 63,2 millones de euros.



¿Cómo le fue a Franco Mastantuono en la temporada 2025/2026 con Real Madrid?

Debutó con el equipo blanco el 19 de agosto en una victoria por 1-0 contra Osasuna. En total, en la temporada 2025-2026, Franco Mastantuono disputó 1.484 minutos a lo largo de 35 partidos, 17 de ellos como titular, y consiguió tres goles entre todas las competiciones.

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Ahora, el jugador argentino seguirá su carrera esta temporada que se avecina en el 'viejo continente' cedido en la Fiorentina, rival del Real Madrid el pasado sábado en el primer amistoso de pretemporada, para el que el exjugador de River Plate no fue convocado por José Mourinho.

Comunicado Oficial: Mastantuono. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 7, 2026

Así le dieron la bienvenida en la Fioretina

"Franco Mastantuono entra a formar parte de nuestra historia. ¡Bienvenido a Florencia!", se leyó en una de las publicaciones de la escuadra italiana en su perfil oficial en 'X'.

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"Desde un punto de vista táctico, Mastantuono puede moverse por todo el frente de ataque, aunque prefiere empezar por la banda derecha, una posición que le permite dirigir su control inicial y recortar hacia su refinado pie izquierdo para dar rienda suelta a su creatividad e imprevisibilidad", reseñaron en la web oficial de la Fiorentina sobre las cualidades que puede aportar el internacional con Argentina a su nuevo club.