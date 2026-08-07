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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Mensaje directo a los hinchas del DIM, en medio del 'boom' de la llegada de Juan Fernando Quintero

Mensaje directo a los hinchas del DIM, en medio del 'boom' de la llegada de Juan Fernando Quintero

Independiente Medellín condicionó el regreso de Juan Fernando Quintero a una meta masiva e inédita en el fútbol profesional colombiano. ¡Conozca acá todos los detalles!

Por: AFP
Actualizado: 7 de ago, 2026
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Juan Fernando Quintero en un entrenamiento de la Selección Colombia.
Juan Fernando Quintero en un entrenamiento de la Selección Colombia.
FCF.

Tras rescindir su contrato con River Plate, el internacional colombiano Juan Fernando Quintero informó este viernes su regreso al Independiente Medellín, el club del que es hincha, aunque su fichaje quedó condicionado a que la institución logre 40.000 abonados.

El equipo antioqueño anunció el acuerdo con el mediocampista, de 33 años, mediante una campaña dirigida a sus aficionados, a quienes pidió respaldar económicamente la operación adquiriendo abonos para la temporada.

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"Juan Fernando Quintero e Independiente Medellín tienen historia pendiente, por eso, ambos nos esforzamos para volver a estar juntos", señaló el club en un comunicado.

Juan Fernando Quintero, volante de la Selección Colombia.
Juan Fernando Quintero, volante de la Selección Colombia.
Foto tomada del X de @FCFSeleccionCol

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En el texto precisó que "para poder hacer real el regreso de Juanfer al club de sus amores", debe lograrse la meta de 40.000 abonados, casi el lleno completo del estadio en el que juega, el Atanasio Girardot (45.000 personas).

A través de un video compartido por el DIM, el talentoso creativo de la selección colombiana también invitó a los hinchas a alcanzar el objetivo.

"Estoy muy feliz de poder llegar a un acuerdo con el club. Se sabe que el amor por el Medellín supera cualquier tipo de cosa (...) Estoy muy feliz, muy contento, viviendo un sueño, no solo para mí, sino para mi familia", dijo.

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"Ahora faltan ustedes para que llenemos este estadio, para que cada que vuelva el Medellín sea una fiesta", agregó.

Nacido en Medellín, Quintero ya vistió la camiseta del DIM entre 2016 y 2017, etapa en la que recuperó protagonismo tras su paso por Europa.

Entonces despertó el interés de River Plate, club con el que conquistó la Copa Libertadores de 2018 y quedó en la historia al marcar el recordado gol en la final ante Boca Juniors en Madrid.

Luego de jugar el Mundial 2026, 'Juanfer' cerró hace dos semanas su tercer ciclo en River al rescindir de mutuo acuerdo su contrato con el cuadro argentino dirigido por Eduardo Coudet, que no lo tenía entre sus planes.

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Si la campaña de abonados alcanza la meta fijada por la dirigencia, el ídolo del 'millonario' iniciará un segundo ciclo en el Medellín, donde buscará conquistar el primer título liguero de su carrera.

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