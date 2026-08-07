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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Juan Fernando Quintero llegó a un acuerdo con el Medellín; "estoy feliz, es el equipo que amo"

Juan Fernando Quintero llegó a un acuerdo con el Medellín; "estoy feliz, es el equipo que amo"

Medellín difundió un video en sus redes sociales en el que Juan Fernando Quintero confirmó su llegada, pero ahora los 'abonados' deben ponerse la '10'.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 7 de ago, 2026
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Juan Fernando Quintero será nuevo jugador del Medellín.
Juan Fernando Quintero será nuevo jugador del Medellín.
Foto tomada del X de @FCFSeleccionCol

Juan Fernando Quintero retornará al fútbol colombiano tras su paso por River Plate. El talentoso volante tendrá una nueva etapa en Independiente Medellín, club que anunció su llegada por todo lo alto, y que además, le dejó un mensaje claro a su hinchada para que compren los abonos, y así, poder cerrar el contrato de su estelar incorporación.

Fue por intermedio de un comunicado en sus plataformas digitales que el rojo paisa dio a conocer la 'buena nueva' a su fieles fanáticos, este viernes 7 de agosto. "El regreso de 'Juanfer' al 'poderoso'", escribieron en 'X', publicación que fue acompañada de una fotografía del futbolista, de 33 años.

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Igualmente, en un comunicado en su web oficial, el DIM explicó que el acuerdo está listo, que ambas partes lo que quieren es reencontrarse, y que ahora, el respaldo de los hinchas será relevante para que el regreso de Quintero Paniagua se concrete.

Juan Fernando Quintero
Juan Fernando Quintero; jugador de la Selección Colombia
Fotografías: AFP

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"Si hay algo que represente a la gente de la república poderosa es el amor incondicional por estos colores y el hacer todos los esfuerzos necesarios para estar con el equipo de nuestros amores. Juan Fernando Quintero e Independiente Medellín tienen historia pendiente, por eso, ambos nos esforzamos para volver a estar juntos", escribieron.

Y agregaron: "Pero para que la historia llegue a final feliz hace falta la parte más importante, nuestra hinchada. Un estadio lleno cada fin de semana, el equipo del profe Amaranto y con 'Juanfer' a bordo, serán una linda historia hasta el título que todos anhelamos. Abrimos la tercera etapa de venta de abonos, para poder hacer real el regreso de 'Juanfer' al club de sus amores, debemos ser 40 mil abonados, 40 mil almas que alentemos cada fin de semana en el Atanasio".

Las palabras de Juan Fernando Quintero

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"Hola, hinchada 'poderosa'. Muy feliz de poder llegar a un acuerdo con el club, el amor por el Medellín supera todo tipo de cosas, de cualquier emoción, sentimiento. Estoy muy feliz, contento, viviendo un sueño, no sólo para mí, sino también para mi familia; seres queridos. Este es el equipo que amo, les agradezco en el alma a la junta directiva, a todo el club, estoy feliz. Ahora, faltan ustedes para que llenemos este estadio, y que cada vez que juegue el Medellín sea una fiesta; que todos vivamos juntos esta linda alegría", dijo el exjugador de Racing y River Plate, en un video divulgado en las redes del 'poderoso'.

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