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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La estrategia de Juventus para fichar a Jhon Lucumí; Juan David Cabal sería clave

La estrategia de Juventus para fichar a Jhon Lucumí; Juan David Cabal sería clave

Jhon Lucumí es la ficha que quiere la 'vecchia signora' para la temporada que se avecina en el fútbol italiano, y para lograrlo, tejió un plan para tratar de convencer al Bologna.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 7 de ago, 2026
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Jhon Lucumí, defensor colombiano que milita en Bolonia de la Serie A.
Jhon Lucumí, defensor colombiano que milita en Bolonia de la Serie A.
AFP

El nombre de Jhon Lucumí ha estado últimamente en la órbita de la Juventus, una de las escuadras más laureadas de la Serie A. El colombiano es esa ficha que quiere y anhela la 'vecchia signora' para la temporada que se avecina en el fútbol italiano, y para lograrlo, tejió una estrategia con la que espera convencer al Bologna.

En primera instancia hay que precisar que Lucumí tiene contrato vigente con los 'rossoblù' hasta el 30 de junio del 2027, y desde dicho club exigirían una cifra cercana a los 25 millones de euros para autorizar su traspaso.

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¿Cuál es la estrategia de Juventus para fichar a Jhon Lucumí?

Jhon Lucumí, defensor del Bologna y de la Selección Colombia.
Jhon Lucumí, defensor del Bologna y de la Selección Colombia.
Foto: AFP

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Fue en la página web del diario 'Corriere dello sport' donde revelaron el plan del elenco de Turín para incorporar al zaguero de la Selección Colombia. De acuerdo a este tabloide, Lucumí le informó a Bologna que le gustaría jugar en los 'bianconeri'; eso sí, si los clubes llegan a un acuerdo definitivo.

"Quien vista la camiseta de la Juventus —en esta nueva era bajo la dirección de Carnevali, Massara y Spalletti— debe desearla de verdad. Esto se aplica a Jhon Lucumí, quien le ha dejado claro a su entrenador que quiere darle prioridad absoluta a la Juventus siempre y cuando se mantengan comprometidos a llegar a un acuerdo con el Bologna y traerlo a Turín", se leyó en el reporte.

A continuación, revelaron que Juan David Cabal, 'cafetero' que hace parte de las filas de la Juventus, entraría en la operación para incorporar a Lucumí Bonilla y 'salvar esa brecha' entre las valoraciones de los equipos.

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"Spalletti, además, también ha encontrado la manera de transmitirle su gran aprobación al jugador (Lucumí). Un acuerdo definitivo entre ambos clubes parece estar gestándose en estas horas, con la inclusión de Cabal como contraparte. Esta debería ser la herramienta técnica necesaria para salvar la brecha entre las valoraciones de la Juventus y el Bologna, respecto a un objetivo al que le queda un año de contrato.18 a 20 millones de euros (lo máximo que pondría Juventus), no 25, para ser claros", complementaron en la nota de
'Corriere dello sport'.

Así las cosas, sólo queda esperar si la 'Juve' logra convencer a Bologna para que el exDeportivo Cali se sume a su equipo en la campaña venidera.

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