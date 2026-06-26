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Gol Caracol  / Fernando Muslera y Federico Valverde, sustituidos en España vs. Uruguay; con cara de 'pocos amigos'

Fernando Muslera y Federico Valverde, sustituidos en España vs. Uruguay; con cara de 'pocos amigos'

Marcelo Bielsa es motivo de críticas y reacciones en redes sociales, tras polémicos cambios, que han desatado polémicos gestos en los jugadores de Uruguay.

Por: EFE
Actualizado: 26 de jun, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Fernando Muslera y Federico Valverde en duelo con Uruguay, por el Mundial 2026.
Fernando Muslera y Federico Valverde en duelo con Uruguay, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Señalado ya en los primeros dos partidos, sobre todo en el 2-2 contra Cabo Verde de la segunda jornada del Mundial, el portero Fernando Muslera, leyenda de la selección uruguaya, cometió un nuevo error ante España, en el 0-1 en el minuto 42 de Álex Baena, y fue relevado al descanso por su técnico, Marcelo Bielsa.

El gol pareció responsabilidad suya, más allá del terreno o la sorpresa del tiro del centrocampista del Atlético de Madrid. Era un balón que debió ser suyo. No lo atrapó. Ni siquiera la despejó. Su estirada, vencido para alcanzar la pelota, fue una pifia, cuando le sobrepasó y se alojó en la red de su portería entre el lamento y la frustración del guardameta, consciente del error, con el enfado de Bielsa.

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A la vuelta del vestuario, Muslera ya no apareció sobre el terreno. El cartel de los cambios, el ‘1’ por el ‘23’, delató su sustitución por Sergio Rochet, quien había sido el portero titular en el Mundial de Qatar 2022 y en la transición posterior hasta una lesión.

Suplente en todo el torneo, fue el elegido para la segunda parte enmendar los errores de Muslera en el segundo acto.

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Muslera ha disputado 137 encuentros con la selección de Uruguay, con la que ha estado presente en cinco Mundiales. Cuatro de ellos los jugó como titular. Así fue en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026. En la lista en Qatar 2022, Diego Alonso, el entonces seleccionador, eligió de titular a Sergio Rochet.

Pero eso no fue todo, pues Federico Valverde también fue sustituido en el 'amanecer' del complemento; incluso, video se hizo viral en redes sociales por gesto, en el que demostró que no le gustó ni 'cinco' el cambio de Marcelo Bielsa.

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