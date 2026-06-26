La Selección Colombia, con el ojo puesto en Portugal y Cristiano Ronaldo; a confirmar el liderato

Luego de vencer por un 3-1 a Uzbekistán y por 1-0 a RD Congo, la Selección Colombia tendrá este sábado 27 de junio en la ciudad de Miami su primera gran prueba de fuego en el Mundial 2016 al enfrentar a la Portugal que lideran en la cancha Cristiano Ronaldo, Vitinha y Bruno Fernandes y con la dirección técnica de un hombre de prestigio internacional como Roberto Martínez.

Atrás quedaron los duelos contra uzbekos y africanos y ahora llegó el día del pulso con los portugueses, en el partido que más demanda generó de entradas en la Fifa con cerca de 30 millones de solicitudes para tener una boleta y seguirlo en vivo en las tribunas del Hard Rock Stadium. Y los de Néstor Lorenzo no quieren ser inferiores a la responsabilidad y conservar ese primer puesto en el grupo K, que le daría la posibilidad de encarar un camino más manejable en las rondas venideras.

Los lusitanos tiene 4 puntos, producto del sorpresivo empate con RD Congo y el triunfo contundente sobre Uzbekistán. También, como Colombia, querrán dar el salto y terminar en la primera plaza de la zona.

¿Cuál será la titular de Colombia frente a Portugal?

Como es habitual, Néstor Lorenzo no entregó muchas pistas con respecto a su posible alineación titular para enfrentar a los portugueses. Aseguró en rueda de prensa que no serán muchos los cambios y hasta deslizó que no estaba pensando en reservar ni siquiera a los jugadores que están con amarilla y que de recibir otra amonestación, se perderían el duelo de dieciseisavos de final. Estos 'amenazados' son Johan Mojica, Jhon Lucumí y Jefferson Lerma.

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El seleccionador colombiano habló así del rival de turno: "sabemos que Portugal es una gran selección, con un entrenador de mucha capacidad. Por eso, no podemos dejar nada al azar. Desde el momento en que conocimos que compartiríamos grupo con ellos, comenzamos a analizarlos, igual que al resto de las selecciones. Portugal es un equipo muy consolidado y con una identidad de juego muy marcada. Será un gran partido y debemos estar preparados para competir de la mejor manera".

De esa manera, habrá que esperar este sábado qué decisiones toma el cuerpo técnico de Colombia para su onceno inicialista para el cara a cara con uno de los favoritos para la disputa del título del Mundial 2026.

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En el último entrenamiento de los de Lorenzo, celebrado en la tarde viernes, posterior a la zona mixta, se notó un buen ambiente, con camaradería y sonrisas, más si se tiene en cuenta que Lucumó llegó a sus 28 años.

Así ven el Portugal a la Selección Colombia

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, dijo este viernes que el partido contra Colombia, con el liderato del Grupo K en juego, presenta un reto por la calidad de la selección sudamericana y por que el sábado en Miami los hinchas cafeteros serán mayoría.

"El foco es respetar mucho a Colombia, que es un desafío diferente, un nivel táctico distinto a los partidos que tuvimos anteriormente", dijo el técnico español en rueda de prensa.

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El entrenador español señaló la importancia de saber gestionar la atmósfera en Miami, con una numerosa comunidad colombiana, donde Portugal se sentirá jugando "fuera de casa" por primera vez en la competición.

En este cotejo entre sudamericanos y europeos ha salido a relucir en la previa la vieja amistad de Cristiano Ronaldo, quien viene de anotar dos goles contra los uzbekos, y James Rodríguez, quienes compartieron camerino en Real Madrid.

Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal AFP

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Respecto a la necesidad de quedar primero o segundo del grupo, Martínez descartó cualquier cálculo contra Colombia. "En un torneo como el Mundial no hay camino correcto, no hay posición correcta. Lo que es importante es llegar al mejor nivel, y probablemente eso solo se consigue después de ganar el partido", opinó.

Cabe indicar que la FIFA designó al australiano Alireza Faghani, de 48 años, como árbitro del compromiso de la fecha 3 del grupo K de la cita orbital.

