El 'legado portugués' en la Selección Colombia: James Rodríguez y Luis Díaz, una amenaza mundial

Colombia y Portugal se verán las caras este sábado con el liderato del grupo K en juego, un partido en el que Luis Díaz y James Rodríguez, dos de las estrellas colombianas, se reencontrarán con el fútbol que les sirvió como trampolín en el inicio de sus carreras.

La liga portuguesa ha sido un importante nexo entre el fútbol colombiano y el europeo en los últimos años, y especialmente el Porto, por cuyas filas también pasaron otras figuras como Radamel Falcao García o Jackson Martínez.

Un idioma y culturas parecidos o una estructura legal que no pone límite a la inscripción de futbolistas extracomunitarios, a diferencia de otras competiciones en el 'viejo continente', son algunos de los motivos principales de esta conexión especial.

James Rodríguez; jugador de la Selección Colombia en el Mundial 2026 Fotografía de: AFP

Pero además, el modelo de negocio de los clubes portugueses, que basan su subsistencia en la compra-venta de jóvenes talentos, también es aprovechado por los jugadores colombianos, que saben que no tendrán problemas en ser vendidos a un club más grande cuando despunten.



En este sentido, seis jugadores de la plantilla de Colombia en el Mundial conocen de primera mano la 'Primeira Liga'.

Publicidad

Además de Díaz y Rodríguez, es el caso de Luis Javier Suárez y Richard Ríos, que militan actualmente en las filas del Sporting Club de Portugal y del Benfica, respectivamente, y de Santiago Arias y Juan Fernando Quintero, con pasado también en el Sporting Club y en el Porto.

La propia liga portuguesa se hizo eco esta semana del pasado de Rodríguez y Díaz, y compartió en redes sociales una imagen de ambos en la que destacó: "criados en el Oporto, líderes en Colombia".

Publicidad

La amenaza para Portugal

La carrera de Díaz, hoy jugador del Bayern Múnich y convertido en la principal referencia ofensiva de la selección colombiana, no se podría entender sin su paso por este club, al que llegó en 2019 procedente del Junior colombiano.

La liga portuguesa se le quedó corta al delantero tras apenas dos temporadas y media, y dio el salto al Liverpool en el mercado invernal de 2022.

Con el Porto disputó 125 partidos en los que anotó 41 goles, y tuvo como rival en los clásicos portugueses al central luso Rúben Dias, entonces en el Benfica, y al que se medirá mañana en el Hard Rock Stadium de Miami.

Publicidad

Díaz fue el último colombiano en despuntar verdaderamente en el fútbol portugués, característico por el fútbol rápido y físico, pero sin abandonar la parte técnica y táctica, lo supone una excelente toma de contacto con el fútbol competitivo de las cinco grandes ligas.

Celebración de Luis Díaz, tras su gol con Porto Getty Images

Esta mezcla también dio como resultado el fichaje de Rodríguez por el Real Madrid en 2014, impulsado por su gran actuación con Colombia en el Mundial de Brasil en 2014.

Publicidad

El mediapunta, que afronta los últimos compases de su carrera profesional, recaló en Portugal en 2010 desde el Banfield argentino, y fue uno de los líderes del Oporto que ganó tres ligas seguidas entre 2011 y 2013.

Este éxito llamó la atención del Mónaco, donde jugó una temporada, antes de alcanzar el estatus de megaestrella en el Real Madrid. Allí se convirtió en el segundo colombiano en ganar la Liga de Campeones de la UEFA (2016 y 2017), después de Iván Córdoba, que lo hizo en 2010 con el Inter de Milán.

Del éxito de Falcao a la sombra de Martínez

Rodríguez sirvió como puente precisamente entre dos figuras colombianas ya retiradas, Falcao y Martínez, con quienes compartió un año en el Oporto.

Publicidad

'El Tigre', que pasó dos temporadas en los 'Dragões' en las que perforó las mallas de todas las porterías de la liga portuguesa, apenas coincidió en su último año con Rodríguez, antes de fichar por el Atlético de Madrid.

En el conjunto español se convirtió en la estrella del ataque y levantó una Liga Europa de la UEFA, una Supercopa de la UEFA y una Copa del Rey, antes de poner rumbo al Mónaco, donde volvió a compartir campo con su compatriota.

Radamel Falcao García, en su etapa como jugador de Porto - Getty Images

Publicidad

Martínez, por su parte, jugó con el mediapunta en la temporada 2012-13, e igual que Falcao, cambió el Oporto por el Atlético de Madrid, aunque con menor suerte. Una lesión de tobillo importunó su paso por el conjunto rojiblanco y acabó marchándose a los siete meses a la liga china.

Con el recuerdo de aquellas leyendas en la memoria de la afición, la responsabilidad recae ahora sobre Díaz y Rodríguez, que comandarán este sábado a la nueva hornada de talento colombiano en busca del primer puesto del grupo.

Portugal, con cuatro puntos, está obligada a ganar para sobrepasar en la tabla a Colombia, con seis, pero para ello deberá hacer frente a los futbolistas que ella misma ayudó a forjar.