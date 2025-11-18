Síguenos en::
Gol Caracol  / Figura de Brasil y Real Madrid sufrió una lesión en partido contra Túnez; hay preocupación

Figura de Brasil y Real Madrid sufrió una lesión en partido contra Túnez; hay preocupación

En partido preparatorio para el Mundial 2026, Brasil enfrentó a los tunecinos, empatando 1-1, pero donde la noticia pasó por lo que ocurrió con uno de sus jugadores.

Por: EFE
Actualizado: 18 de nov, 2025
Alineación titular de la Selección Brasil para el juego de fogueo contra Túnez para el Mundial 2026
Alineación titular de la Selección Brasil para el juego de fogueo contra Túnez para el Mundial 2026
