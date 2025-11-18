Síguenos en::
Brasil, a cuartos de final del Mundial Sub-17; venció en los penaltis a Francia

Tras el 1-1 en los 90 minutos, la Selección Brasil fue más certera en los penaltis contra 'les bleus' y avanzó a la siguiente ronda del Mundial Sub-17 que se juega en Catar.

Por: EFE
Actualizado: 18 de nov, 2025
Jugadores de la Selección Brasil Sub-17 en el Mundial Catar 2025.
Jugadores de la Selección Brasil Sub-17 en el Mundial Catar 2025.
