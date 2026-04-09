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Gol Caracol  / Figura y ex compañero de Luis Díaz en Liverpool, anunció su final con el equipo inglés

Figura y ex compañero de Luis Díaz en Liverpool, anunció su final con el equipo inglés

Este jueves el Liverpool confirmó la noticia del final de la carrera del escocés Andrew Robertson, quien tendrá a los reds como su último equipo a nivel profesional.

Por: EFE
Actualizado: 9 de abr, 2026
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Luis Díaz Andrew Robertson Liverpool
Luis Díaz y Andrew Robertson en Liverpool - Foto:
AFP

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