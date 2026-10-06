Francisco Fydriszewski demandó y embargó venta de jugador que fue figura en el Mundial 2026

Francisco Fydriszewski vuelve a ser noticia en Colombia por una situación jurídica que terminó afectando una millonaria operación de San Lorenzo. El delantero argentino, quien actualmente juega en Junior y tuvo un paso por Independiente Medellín entre enero de 2025 y junio de 2026, consiguió una medida cautelar en Francia que alcanzó parte del dinero correspondiente a la venta del arquero paraguayo Orlando Gill al Lille.

El caso tomó especial relevancia porque Gill fue una de las figuras de Paraguay en el Mundial 2026. El guardameta se destacó ante Alemania y Francia, partidos en los que fue elegido como figura, antes de concretar su llegada al fútbol francés. Ahora, una deuda que San Lorenzo mantiene con Fydriszewski terminó impactando directamente la transferencia del arquero.

Orlando Gill; arquero de la Selección de Paraguay y Kylian Mbappé Fotografía de: AFP

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De acuerdo con el comunicado de San Lorenzo, el delantero "solicitó un embargo preventivo en Francia sobre la venta de Orlando Gill al Lille. El jugador realizó un reclamo inicial por USD 1.468.504,32, aunque la Justicia francesa autorizó un embargo únicamente por el capital adeudado: USD 800.000, equivalentes a 690.240 euros". Esa es la cifra que quedó retenida dentro de la operación.

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El efecto fue inmediato cuando Lille realizó el primer pago acordado por la transferencia. San Lorenzo explicó que "al momento de hacerse efectivo el primer pago de la venta, el Lille retuvo la suma de 690.240 euros correspondiente al embargo solicitado por Fydriszewski". El club argentino, a su vez, recibió el resto de esa primera cuota, que correspondía a USD 1.200.000.



El origen del reclamo se remonta al 4 de diciembre de 2024, cuando Fydriszewski y San Lorenzo firmaron un acuerdo por una deuda. Según la institución argentina, "el club reconoció una deuda total de USD 900.000 en concepto de salarios impagos e indemnizaciones. El esquema contemplaba un primer pago de USD 100.000 y dos cuotas posteriores de USD 400.000 cada una". El jugador sostiene que solamente recibió la primera cuota, por lo que quedaron pendientes USD 800.000.

Pero la pretensión del atacante era todavía mayor. A los USD 800.000 de capital, Fydriszewski sumó "USD 100.504,32 en concepto de intereses y actualización y otros USD 568.000 correspondientes a una penalidad contractual de USD 1.000 por cada día de atraso". De esta manera, su reclamo cautelar llegó a USD 1.468.504,32.

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Sin embargo, la Justicia francesa no incluyó todos esos conceptos en el embargo. El juez autorizó únicamente los USD 800.000 de capital y dejó abierta la discusión sobre los intereses y la penalidad, que podrán ser analizados dentro del proceso judicial correspondiente.