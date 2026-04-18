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Gol Caracol  / Frank Lampard logró su primera gran hazaña como entrenador; "puso fin a 25 años de espera"

Frank Lampard logró su primera gran hazaña como entrenador; "puso fin a 25 años de espera"

La leyenda del fútbol inglés, por lo hecho en la selección y Chelsea, Frank Lampard, ahora quiere hacer historia como técnico y ya consiguió algo sorprendente.

Por: AFP
Actualizado: 18 de abr, 2026
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Frank Lampard, entrenador del Coventry City, es leyenda del fútbol inglés
Frank Lampard, entrenador del Coventry City, es leyenda del fútbol inglés
AFP

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