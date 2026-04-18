Frank Lampard logró su primera gran hazaña como entrenador; "puso fin a 25 años de espera"

El Coventry logró el ascenso a la Premier League, con un empate 1-1 ante el Blackburn que vale al líder del Championship para poner fin a 25 años sin pertenecer a la máxima categoría del fútbol inglés.

El equipo dirigido por el legendario Frank Lampard necesitaba un punto en su visita a Ewood Park para asegurarse el ascenso automático.

Lo consiguió por la vía difícil, yendo por detrás en el marcador tras el disparo desviado de Ryoya Morishita en el minuto 54, antes de que Bobby Thomas anotara de cabeza el valiosísimo empate en el 84'.

Después de liderar el Championship (segunda división) durante buena parte de la temporada, los Sky Blues han certificado su regreso a la élite del fútbol inglés con tres partidos aún por disputar.



Arropado por 7.500 ruidosos aficionados abarrotados en el fondo Darwen, el Coventry estuvo por debajo de su mejor nivel durante largos tramos de una actuación marcada por los nervios.

Publicidad

Pero su actuación se olvidará pronto, sustituida por los recuerdos imborrables de la fiesta de ascenso que siguió al cabezazo cruzado de Thomas a centro de falta de Victor Torp.

Frank Lampard, entrenador del Coventry City, celebra el ascenso a la Premier League Getty Images

Los aficionados lloraron de alegría cuando el pitazo final anunció su regreso a la Premier League.

Publicidad

Ahora los hombres de Lampard pueden fijarse el objetivo de conquistar el título del Championship, con el Ipswich, segundo clasificado, a 11 puntos y con cinco partidos por jugar.

Tras ascender a la máxima categoría en 1967, el Coventry permaneció 34 años en ella, hasta el descenso en 2001 que desencadenó una fuerte caída.

Incluso se hundió hasta la cuarta categoría durante una temporada, en 2017-2018.

Ocho años después culmina su renacimiento.