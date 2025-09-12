Tigres UANL vs. León, EN VIVO: hora y dónde ver a James Rodríguez en la Liga MX

Las emociones del fútbol internacional regresan de a poco luego de la fecha FIFA y este sábado 13 de septiembre habrá buen 'menú' futbolero en la Liga MX. Uno de los partidos más atractivos de la octava jornada será entre Tigres UANL y León, con la posible presencia de James Rodríguez pese a sus más recientes encuentros con la Selección Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas.

Los 'auriazules' y los 'panzas verdes' se enfrentarán en el estadio Universitario de la localidad de San Nicolas de los Garza, al norte de la ciudad de Monterrey. El encuentro será a las 8:00 p.m. (hora Colombia) y tendrá la transmisión de la televisión local mexicana, pero no contará con señal en vivo para nuestro país.

¿Cómo llega Tigres UANL?

'Los felinos' vienen de ganar en su visita al Santos Laguna con un solitario gol de Ángel Correa a los 55 minutos. Tigres UANL se ubica en la cuarta casilla de posiciones con 13 unidades, producto de cuatro victorias, un empate y una derrota. Hasta el momento han marcado 16 goles y han recibido ocho en contra.



¿Cómo llega León?

'La fiera' arriba a Monterrey con aire en la camiseta y confianza luego de vencer 3-0 en León de Aldama a Querétaro. Los goles fueron obra de Fernando Beltrán e Ismael Díaz en dos ocasiones. 'Los esmeraldas' son novenos con 10 unidades, producto de tres victorias, tres derrotas y un empate. En goles han anotado ocho, pero les han propinado nueve.

James Rodríguez, jugador de León Foto: X/ @clubleonfc

Antecedente e historial de Tigres vs. León

Tigres tiene una ventaja histórica sobre León, a quien ha derrotado en 34 ocasiones, y jugando de local ha ganado 26 veces. Ángel Correa, de Tigres, anotó en los tres partidos oficiales anteriores de Tigres y busca hilar un cuarto juego consecutivo con gol. Por su parte, León sumó 7 de los últimos 9 puntos disputados y ganó su partido anterior como visitante.