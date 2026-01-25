Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A América lo 'cargaron' con trapo, recordándole oscuro pasado; no fue el descenso

A América lo 'cargaron' con trapo, recordándole oscuro pasado; no fue el descenso

El conjunto 'escarlata' es tema de burla en las redes sociales, por viral video en el que han aprovechado para tirarle con todo, recordando su pasado.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de ene, 2026
Comparta en:
Jugadores del América de Cali formados, previo a un duelo de Liga.
Jugadores del América de Cali formados, previo a un duelo de Liga.
Foto: Colprensa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad