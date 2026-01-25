A América lo 'cargaron' con trapo, recordándole oscuro pasado; no fue el descenso

El pasado sábado 26 de enero, América de Cali visitó a Boyacá Chicó en el estadio La Independencia, por el duelo correspondiente a la segunda jornada de la Liga BetPlay I-2026.

No obstante, más allá de la victoria por 0-1 contra los ‘ajedrezados’; el cuadro ‘escarlata’ se robó los reflectores con curiosa situación en las gradas del escenario deportivo.

Y es que, teniendo en cuenta que Tunja es una plaza con bastantes antecedentes negativos para el combinado caleño, cada que visita el estadio La Independencia es motivo de burlas, ‘cargadas’ y más. Evidentemente, el pasado sábado no sería la excepción.

En las últimas horas se ha viralizado un video en redes, donde se ve a unos hinchas de Boyacá Chicó con un trapo, en el que decía “campeón en tu cara”, recordando lo que fue el título ganado en 2008.



Chicó les quitó un título y Patriotas la categoría 😭 https://t.co/O4m1V4Cbn6 — SoloJunior (@SOLO_JUNIOR) January 25, 2026

En aquel año, el cuadro ‘ajedrezado’ ganó su primer y único título de Liga, derrotando a América en la tanda de penaltis, dejando el primer antecedente negativo para los ‘diablos rojos’, justo en Tunja.

Pero eso no es todo, pues, por allá en 2011, los caleños perdieron la categoría frente a Patriotas; otro equipo boyacense. Y es que, aunque la definición del descenso no fue en el estadio La Independencia, sí quedó en la memoria de todos que el equipo de Tunja envió a los rojos a la segunda división del fútbol profesional colombiano.

Evidentemente, las redes sociales no lo pasaron por alto y le recordaron el oscuro pasado a los ‘escarlatas’, con varios mensajes ‘cargándolos’ por dicho antecedente.